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03.06.2021 21:37
Рубрика: Общество

А нерка-то с душком!

Рыбные отходы становятся проблемой для населения востока страны
Текст: Наталья Широкова (Камчатский край - Сахалинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
На Камчатке ждут начала красной путины. Ждут не только с нетерпением, но и со страхом. Дело в том, что лов лосося каждый раз сопровождается стихийными рыбными свалками.
Дальневосточные хищники "добывают" пищу на свалках рыбных отходов и терроризируют местных жителей. Фото: РИА Новости www.ria.ru Дальневосточные хищники "добывают" пищу на свалках рыбных отходов и терроризируют местных жителей. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Дальневосточные хищники "добывают" пищу на свалках рыбных отходов и терроризируют местных жителей. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Почему жители полуострова страдают от зловонных запахов и отбиваются от прикормленных отходами медведей и что делают власти?

Фото: Аксинья Симонова
Почему коренным народам трудно реализовать свое право на рыболовство

По данным ВНИРО, в прошлом году в Камчатском крае добыли свыше 190 тысяч тонн тихоокеанского лосося, что в два раза превышает общий улов других дальневосточных регионов. Между тем из года в год на полуострове не могут решить проблему со "следами" путины. Эту тему поднимают регулярно. При правительстве края действует рабочая группа, которая обсуждает утилизацию и переработку рыбохозяйственных отходов. Как отметили участники заседания в августе прошлого года, ситуация стала менее напряженной, чем та, которая складывалась в путину-2019. Правда, сами же чиновники признали, что сдвиги к лучшему обусловлены и незначительными подходами лосося к берегам Камчатки в 2020-м.

Как уверяют власти, многие крупные рыбопромышленные предприятия решили проблему отбросов. Бизнесмены обзавелись оборудованием по их переработке в муку и готовы по договорам принимать остатки производства от мелких организаций.

Однако нередки случаи, когда последние стараются сэкономить и незаконно вываливают ненужное в лесу. Министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский призвал руководителей муниципалитетов усилить контроль несанкционированных сбросов рыбных отходов.

"Ждем от районных органов власти перечень рыбопромышленных предприятий, которые наиболее близки к противоправной деятельности. Эту информацию необходимо направить в министерство и природоохранную прокуратуру", - заявил он.

На рыбных свалках выросло не одно поколение косолапых. Самка учит детенышей не добывать пищу, а брать готовое. Жители поселков боятся из дома выйти

Больше всего поступает жалоб от жителей Соболевского и Усть-Большерецкого районов. Как отмечает председатель межрегиональной общественной организации "Экологическая безопасность" Сергей Мылов, он и его соратники выявляют свалки на территории этих муниципалитетов каждую путину. Общественники обращаются во все инстанции, однако это ни к чему не приводит. "От зловония страдают люди. Кроме того, они рискуют жизнью из-за прикормленных медведей. На свалках выросло не одно поколение косолапых. Самка учит детенышей не добывать пищу, а брать готовое. Жители поселков боятся не то что в лес за грибами сходить, а из дома выйти", - говорит Сергей Мылов.

По его словам, в крае зарегистрировано свыше 350 рыбопромысловых участков и действует около 600 рыбозаводов. Однако только 15 процентов из них отправляет отходы на переработку. Грешат в основном мелкие компании, главное для которых - сорвать большой куш. "Я подаю иск в суд, однако пока идет разбирательство, путина заканчивается, а значит, и выброс отходов прекращается. Никого привлечь к ответственности не получается. Было такое, что суд обязывал муниципалитет ликвидировать свалку. Однако в администрации бездействуют, говоря, что им не выделяли на это денег из краевого бюджета. В общем, замкнутый круг", - разводит руками Сергей Мылов.

Есть ли риски подорожания рыбы

Он добавляет, что штрафы за неисполнение предписания Росприроднадзора, сотрудники которого выезжают на "место преступления", никого не останавливают. 70 тысяч рублей - мелочь на фоне путинного заработка.

Власти Усть-Большерецкого района признаются, что ждут путины не то что со страхом - с ужасом. "У нас самый рыбный район, всего здесь зарегистрировано 82 предприятия. В 2018 году был большой подход лосося к берегам, и на территории муниципалитета образовалось 32 свалки! Бизнесмены перерабатывают много рыбы, забирая икру, а тушки выбрасывают. И речь не только о небольших компаниях. Вот лежит 50-тонная гора - это явно отходы крупного предприятия", - рассказывает глава района Константин Деникеев.

Он недоумевает, почему руководителей муниципальных образований не допускают на заседания рабочей группы в правительстве края. "По закону муниципалитет обязан обеспечить транспортировку отходов. Мы закупили погрузчики. Но куда их везти-то? Ответ мне не дают. Вот и получается, что, с одной стороны, путина - это рабочие места и налоги, а с другой - кошмар для жителей. Надеюсь, что в этот раз все исправится, техника у нас готова", - подытоживает Константин Деникеев.

В Сахалинской области - еще одном рыбном регионе - ситуация не такая критичная ввиду гораздо меньших уловов лосося (прошлогодний составил только 64 тысячи тонн). Как отмечает вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин, стихийные свалки устраивают в основном браконьеры.

"У нас есть свои маленькие заводы по переработке отходов на севере Курил. И на юге островов - Итурупе, Шикотане - производят рыбную муку и жир. В прошлом году на Сахалине в селе Неводское Томаринского района открыли рыбоперерабатывающее предприятие, которое, в частности, выпускает муку. Вот-вот начнет производить ее и Южно-Курильский рыбокомбинат, отложивший открытие цеха из-за пандемии, сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы", - рассказывает Колотушкин. Однако случаи, когда компании избавляются от ненужного противозаконным способом, нередки.

Тем временем
Фото: Илья Тимин/ТАСС
Рыболовы смогут использовать для промысла лесные участки

В апреле на берег бухты Южно-Курильская у острова Кунашир прибило массу рыбных отбросов, от которых задыхались местные жители. Ситуацию взял на контроль министр экологии Сахалинской области Александр Матненко. Как выяснилось, в акваторию сбросил отходы Южно-Курильский рыбокомбинат.

"Информация была направлена в федеральные надзорные органы. Сотрудники Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в результате осмотра подтвердили загрязнение береговой полосы бухты, примыкающей к территории базы рыбокомбината. 20 апреля было возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование", - сообщила "РГ" пресс-секретарь минэкологии Мария Ларионова.

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