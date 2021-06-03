Трутнев: Прибыль от добычи сырья нужно тратить на науку и образование

Средства, полученные от добычи полезных ископаемых, должны тратиться на несырьевую экономику, поддержку науки и образования. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев на совещании в Республике Саха (Якутия).

"Развитие сектора добычи полезных ископаемых не является магистральным путем развития страны. Якутия в этом отношении очень показательный пример. Будучи лидером по добыче целого ряда полезных ископаемых, она еще и лидер по высоким технологиям на Дальнем Востоке. Это правильно: получать деньги от высокомаржинальных проектов и вкладывать их в образование и науку", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил важность того, что в Якутии обеспечивается необходимый уровень прироста ресурсов. Открываются новые месторождения золота, угля, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, в том числе за счёт реализации заявительного принципа лицензирования (когда лицензию получает первая компания, подавшая заявку). "Месторождения должны приносить пользу Якутии, создавать новую экономику республике и рабочие места, обеспечивать налоговые поступления в бюджет республики и России", - подчеркнул Трутнев.

Сейчас Минприроды прорабатывает вопрос о введении в оборот новых перспективных месторождений. В ближайшее время на торги будет выставлена лицензия на разработку золотоносного месторождения "Кючус". Это самое большое месторождение в стране, которое министерство готово вывести на аукцион.

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что в течение последних четырех месяцев по всей стране проводилась проверка соответствия исполнения обязательств недропользователей с условиями полученных ими лицензий. Мы готовы дать оценку по каждому лицензионному соглашению и перевести работу в правовое поле", - сказал Козлов.

По итогам совещания вице-премьер поручил Минприроды совместно с Минвостокразвития и субъектами ДФО провести анализ использования лицензий на пользование недрами на территории Дальнего Востока. С привлечением Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики планируется создать рабочую группу, которая проанализирует результаты проверки и подготовит предложения по механизмам поддержки инвестиционных проектов в области недропользования.