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03.06.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В Анадыре осужден присвоивший посылку с наркотиками работник почты

Текст: Инесса Доценко

Вступил в силу приговор Анадырского городского суда в отношении 36-летнего местного жителя.

В Перми полиция задержала создателя нарколаборатории

Как сообщает прокуратура Чукотского автономного округа, мужчина осужден по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере" к трем годам шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Суд установил, что в сентябре 2020-го сотрудник управления Федеральной почтовой связи Чукотского АО спрятал поступившую по почте чужую посылку. Прямо на рабочем месте внутри компьютерного системного блока он хранил упаковку с 18 картриджами от электронных сигарет, начиненных маслом каннабиса.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое средство изъяли в ходе личного досмотра.

Как указывают в прокуратуре, приговор сторонами не обжаловался.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь Борьба с наркотиками

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