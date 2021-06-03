В Анадыре осужден присвоивший посылку с наркотиками работник почты

Вступил в силу приговор Анадырского городского суда в отношении 36-летнего местного жителя.

Как сообщает прокуратура Чукотского автономного округа, мужчина осужден по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в крупном размере" к трем годам шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Суд установил, что в сентябре 2020-го сотрудник управления Федеральной почтовой связи Чукотского АО спрятал поступившую по почте чужую посылку. Прямо на рабочем месте внутри компьютерного системного блока он хранил упаковку с 18 картриджами от электронных сигарет, начиненных маслом каннабиса.

Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Наркотическое средство изъяли в ходе личного досмотра.

Как указывают в прокуратуре, приговор сторонами не обжаловался.