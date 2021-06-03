В Якутии нашли виновника лесного пожара, угрожавшего селу

Правоохранительные органы установили виновника крупного природного пожара, который угрожал селу Тюбяй в Сунтарском улусе.

- Дознавателями МЧС России совместно с органами внутренних дел проведена сложная работа по установлению лиц, причастных к возникновению пожара у населенного пункта. В настоящее время виновник дал признательные показания, возбуждено уголовное дело, - рассказала в четверг руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Ксения Рахматулина.

Лес неподалеку от села загорелся 1 июня. Остановить распространение огня удалось, когда пожар подошел к населенному пункту на расстояние менее километра. Как сообщается на сайте управления МЧС, к тушению огня был привлечен вертолет Ми-8, он произвел 39 сбросов, слив на горящий лес 117 тонн воды. Село отстояли.

По оперативным данным, лесные пожары действуют на территории восьми районов республики. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдений, составляет 3,9 тысячи гектаров. За сутки ликвидировано восемь природных пожаров на площади около двух тысяч га.

При этом возникли новые очаги, а общая площадь горящих лесов увеличилась на 428,5 гектара.