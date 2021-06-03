Доставку продовольствия в труднодоступные арктические районы необходимо воспринимать как важнейшую государственную задачу. Пока же обеспечение северян самыми необходимыми товарами сопряжено со множеством нерешенных проблем.

Созданная парламентом Якутии рабочая группа по государственному обеспечению населения жизненно необходимыми товарами проанализировала, кто и какие продукты доставляет на Север. Анализ показал, что завоз, осуществляемый гос­предприятиями, составляет лишь 10,2 процента объемов, установленных в 2013 году законом республики о потребительской корзине. А если сравнивать с рекомендациями минздрава России, то и вовсе лишь 9,3 процента. Это те сравнительно недорогие продукты, которые люди могут купить по субсидируемым ценам. Все остальное завозят предприниматели, и там ценники вгоняют в ступор, потому что эта часть завоза не субсидируется.

Госсобрание республики, конечно, работает над тем, чтобы улучшить ситуацию с продовольственным обеспечением труднодоступных районов арктической зоны. 11 января этого года вступил в силу региональный закон "Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения". Сейчас проводятся мероприятия по его реализации. Кроме того, за период осенней сессии 2020 года и весенней 2021-го было проведено два важных заседания профильного комитета на эту тему с участием членов правительства Якутии.

Какие-то проблемы можно решать на уровне республики, и это делается. Но есть немало таких, где без участия федерального центра сложно что-то предпринимать, причем касается это не только Якутии - северный завоз осуществляют более 20 регионов.

Чтобы увеличить объемы завозимого на Север продовольствия, в 13 арктических районах республики необходимо организовать строительство логистических центров. Это обусловлено тем, что имеющиеся склады уполномоченного предприятия, АО "Якутоптторг", являются постройками 60-х годов прошлого века. Их износ превышает 50, а по некоторым объектам 80 процентов. Там отсутствуют помещения, позволяющие хранить овощи и скоропортящиеся продукты. Построив логистические центры, мы обеспечим круглогодичное гарантированное снабжение населения Арктики продовольственными товарами, а их стоимость снизится на 10 - 15 процентов.

Вот только строить не на что. Ввиду закредитованности и ограниченных возможностей регионального бюджета эта задача не выполняется. Чтобы создать в Арктике дорогостоящую инфраструктуру, нужно участие Минвостокразвития России и иных федеральных органов власти.

Чтобы увеличить объемы завозимого на Север продовольствия, нужны новые логистические центры в 13 арктических районах

В Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года создание системы государственной поддержки завоза топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты определено как одна из важнейших задач в сфере социального развития. Пришло время пересматривать подходы и приступать к реализации стратегии. Ведь для соответствия рекомендациям минздрава России о здоровом питании, для достижения целевых показателей (повышение уровня жизни в арктических районах до среднероссийского) необходимо кратно увеличить объемы поставок и значительно расширить перечень товаров.

Мы неоднократно предоставляли свои предложения о том, что эта тема должна стать приоритетной для повышения уровня жизни населения в Арктике. Минвостокразвития РФ уже пора учредить федеральный орган с полномочиями специального агентства по организации северного завоза. Более того, думаю, надо принимать федеральный закон "О северном завозе", потому что доставка грузов является главной составляющей жизнеобеспечения и развития северных территорий. А для начала стоит создать рабочую группу с участием заинтересованных субъектов РФ, которая выработала бы консолидированные предложения.

Задачи предстоит решать разного уровня сложности. К примеру, надо создавать единую арктическую транспортную систему РФ, без которой невозможно развитие прибрежной трассы Северного морского пути и тяготеющих к ней меридиональных речных коммуникаций. По этим маршрутам грузы в Арктику завозятся судами смешанного (река-море) плавания. Благодаря возможности их эксплуатации на внутренних водных путях и в морях они способны связать морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт в единый комплекс. Чтобы это произошло, предстоит проделать большую работу.

С каждым годом усложняется навигация по северным рекам из-за их обмеления. Надо проводить дноуглубительные работы в дельтах и на барах Лены, Яны, Индигирки, Колымы, иначе ситуация может стать катастрофической. Это требует денег и инженерных решений.

Но для того, чтобы государство субсидировало транспортные расходы, в том числе малому и среднему бизнесу, нужны только воля и деньги. А без этого цены продуктов на Севере так и останутся запредельными.

Проблемы завоза не связаны лишь с продовольствием. В северных районах (и Якутия не исключение) донельзя изношены емкости нефтебаз. Для соблюдения требований промышленной безопасности необходимо рассмотреть возможность прямого финансирования реконструкции и модернизации резервуарного парка из средств федерального бюджета.

Многое зависит и от местных властей. Считаю, что в бюджете республики надо предусмотреть деньги на предоставление разовых субсидий субъектам малого и среднего бизнеса для покрытия половины транспортных расходов при доставке на Север социально значимых продовольственных товаров.

В маленьких селах хлебопекарни несут большую социальную нагрузку в обеспечении населения хлебом. Но работают пекари порой себе в убыток. Поправить эту ситуацию можно предоставлением грантов или субсидий по линии регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма для закупки соответствующего оборудования.

Для оперативной доставки свежих продуктов, в том числе детского питания, фруктов и овощей в арктические села (а в первую очередь для повышения мобильности населения), надо восстановить в них авиационные площадки. Это не аэродромы, требующие гигантских затрат. Наверное, в бюджете республики можно изыскать необходимые средства - у нас 28 населенных пунктов не имеют таких площадок. Наконец, в целях обеспечения полноценным лечебным питанием детей до трех лет минздрав Якутии обязан восстановить в арктических районах молочные кухни.