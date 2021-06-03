Созданная парламентом Якутии рабочая группа по государственному обеспечению населения жизненно необходимыми товарами проанализировала, кто и какие продукты доставляет на Север. Анализ показал, что завоз, осуществляемый госпредприятиями, составляет лишь 10,2 процента объемов, установленных в 2013 году законом республики о потребительской корзине. А если сравнивать с рекомендациями минздрава России, то и вовсе лишь 9,3 процента. Это те сравнительно недорогие продукты, которые люди могут купить по субсидируемым ценам. Все остальное завозят предприниматели, и там ценники вгоняют в ступор, потому что эта часть завоза не субсидируется.
Госсобрание республики, конечно, работает над тем, чтобы улучшить ситуацию с продовольственным обеспечением труднодоступных районов арктической зоны. 11 января этого года вступил в силу региональный закон "Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения". Сейчас проводятся мероприятия по его реализации. Кроме того, за период осенней сессии 2020 года и весенней 2021-го было проведено два важных заседания профильного комитета на эту тему с участием членов правительства Якутии.
Какие-то проблемы можно решать на уровне республики, и это делается. Но есть немало таких, где без участия федерального центра сложно что-то предпринимать, причем касается это не только Якутии - северный завоз осуществляют более 20 регионов.
Чтобы увеличить объемы завозимого на Север продовольствия, в 13 арктических районах республики необходимо организовать строительство логистических центров. Это обусловлено тем, что имеющиеся склады уполномоченного предприятия, АО "Якутоптторг", являются постройками 60-х годов прошлого века. Их износ превышает 50, а по некоторым объектам 80 процентов. Там отсутствуют помещения, позволяющие хранить овощи и скоропортящиеся продукты. Построив логистические центры, мы обеспечим круглогодичное гарантированное снабжение населения Арктики продовольственными товарами, а их стоимость снизится на 10 - 15 процентов.
Вот только строить не на что. Ввиду закредитованности и ограниченных возможностей регионального бюджета эта задача не выполняется. Чтобы создать в Арктике дорогостоящую инфраструктуру, нужно участие Минвостокразвития России и иных федеральных органов власти.
В Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года создание системы государственной поддержки завоза топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров в отдаленные населенные пункты определено как одна из важнейших задач в сфере социального развития. Пришло время пересматривать подходы и приступать к реализации стратегии. Ведь для соответствия рекомендациям минздрава России о здоровом питании, для достижения целевых показателей (повышение уровня жизни в арктических районах до среднероссийского) необходимо кратно увеличить объемы поставок и значительно расширить перечень товаров.
Мы неоднократно предоставляли свои предложения о том, что эта тема должна стать приоритетной для повышения уровня жизни населения в Арктике. Минвостокразвития РФ уже пора учредить федеральный орган с полномочиями специального агентства по организации северного завоза. Более того, думаю, надо принимать федеральный закон "О северном завозе", потому что доставка грузов является главной составляющей жизнеобеспечения и развития северных территорий. А для начала стоит создать рабочую группу с участием заинтересованных субъектов РФ, которая выработала бы консолидированные предложения.
Задачи предстоит решать разного уровня сложности. К примеру, надо создавать единую арктическую транспортную систему РФ, без которой невозможно развитие прибрежной трассы Северного морского пути и тяготеющих к ней меридиональных речных коммуникаций. По этим маршрутам грузы в Арктику завозятся судами смешанного (река-море) плавания. Благодаря возможности их эксплуатации на внутренних водных путях и в морях они способны связать морской, речной, железнодорожный и автомобильный транспорт в единый комплекс. Чтобы это произошло, предстоит проделать большую работу.
С каждым годом усложняется навигация по северным рекам из-за их обмеления. Надо проводить дноуглубительные работы в дельтах и на барах Лены, Яны, Индигирки, Колымы, иначе ситуация может стать катастрофической. Это требует денег и инженерных решений.
Но для того, чтобы государство субсидировало транспортные расходы, в том числе малому и среднему бизнесу, нужны только воля и деньги. А без этого цены продуктов на Севере так и останутся запредельными.
Проблемы завоза не связаны лишь с продовольствием. В северных районах (и Якутия не исключение) донельзя изношены емкости нефтебаз. Для соблюдения требований промышленной безопасности необходимо рассмотреть возможность прямого финансирования реконструкции и модернизации резервуарного парка из средств федерального бюджета.
Многое зависит и от местных властей. Считаю, что в бюджете республики надо предусмотреть деньги на предоставление разовых субсидий субъектам малого и среднего бизнеса для покрытия половины транспортных расходов при доставке на Север социально значимых продовольственных товаров.
В маленьких селах хлебопекарни несут большую социальную нагрузку в обеспечении населения хлебом. Но работают пекари порой себе в убыток. Поправить эту ситуацию можно предоставлением грантов или субсидий по линии регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма для закупки соответствующего оборудования.
Для оперативной доставки свежих продуктов, в том числе детского питания, фруктов и овощей в арктические села (а в первую очередь для повышения мобильности населения), надо восстановить в них авиационные площадки. Это не аэродромы, требующие гигантских затрат. Наверное, в бюджете республики можно изыскать необходимые средства - у нас 28 населенных пунктов не имеют таких площадок. Наконец, в целях обеспечения полноценным лечебным питанием детей до трех лет минздрав Якутии обязан восстановить в арктических районах молочные кухни.