В Приморье возбуждено уголовное дело из-за оплаты невыполненных работ

Следователи Приморской транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по государственным контрактам на обустройство автомобильного пункта пропуска Краскино на границе с КНР в Приморье. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На сегодня установлено, что в августе 2020 года Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой заключены государственные контракты на ремонт помещений, а также по сооружению и обустройству площадки под размещение бытовых модулей.

Работы оказались выполненными лишь частично, однако их оплата осуществлена заказчиком в полном объеме. Акты приемки содержали недостоверные сведения и включали в себя виды работ, фактически невыполненные подрядчиком. Считается, что подрядчику перечислены незаконно более полумиллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по признаками, предусмотренным статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела находится на контроле в Приморской транспортной прокуратуре.