Чебоксары вошли в число участников проекта развития водоснабжения

Столица Чувашии вошла в число семи городов, в которых за счет Нового банка развития будут реализованы инвестиционные проекты по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.

Города-участники программы представили свои доработанные проекты в минстрое России на совещании под председательством замглавы ведомства Юрия Гордеева. В нем принял участие глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. После объявления результатов было подписано соглашение к договору о развитии систем водоснабжения и водоотведения.

- Для нас это действительно важное направление, поддержку городу оказывает и глава региона Олег Николаев. В 2019 году мы прошли серьезный конкурсный отбор и теперь успешно защитили проекты на 1,7 миллиарда рублей по комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения, - написал сити-менеджер в своем Instagram.

Ладыков также пояснил, что средства пойдут на строительство 14 канализационно-насосных станций и реконструкцию загородного коллектора, который находится в аварийном состоянии - уже в этом году на нем приходилось устранять прорывы. Работы должны начаться уже в этом году, все проекты получили положительные заключения экспертизы.

В администрации Чебоксар напомнили, что договор об участии в проекте модернизации систем водоснабжения и водоотведения между минстроем РФ, правительством Чувашии и городом был подписан в июле прошлого года. Для конкурсного отбора требовалось подготовить подробную проектно-сметную документацию, которая должна была получить положительное заключение государственных экспертов. Все условия были соблюдены, в результате в столице республики будет реконструирован участок загородного коллектора, на что требовалось 403 миллиона рублей, а также модернизировано оборудование на 14 канализационно-насосных станциях на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.