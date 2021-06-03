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03.06.2021 20:53

Чебоксары вошли в число участников проекта развития водоснабжения

Текст: Сергей Кирсанов
Столица Чувашии вошла в число семи городов, в которых за счет Нового банка развития будут реализованы инвестиционные проекты по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Города-участники программы представили свои доработанные проекты в минстрое России на совещании под председательством замглавы ведомства Юрия Гордеева. В нем принял участие глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. После объявления результатов было подписано соглашение к договору о развитии систем водоснабжения и водоотведения.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Для нас это действительно важное направление, поддержку городу оказывает и глава региона Олег Николаев. В 2019 году мы прошли серьезный конкурсный отбор и теперь успешно защитили проекты на 1,7 миллиарда рублей по комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения, - написал сити-менеджер в своем Instagram.

Ладыков также пояснил, что средства пойдут на строительство 14 канализационно-насосных станций и реконструкцию загородного коллектора, который находится в аварийном состоянии - уже в этом году на нем приходилось устранять прорывы. Работы должны начаться уже в этом году, все проекты получили положительные заключения экспертизы.

В администрации Чебоксар напомнили, что договор об участии в проекте модернизации систем водоснабжения и водоотведения между минстроем РФ, правительством Чувашии и городом был подписан в июле прошлого года. Для конкурсного отбора требовалось подготовить подробную проектно-сметную документацию, которая должна была получить положительное заключение государственных экспертов. Все условия были соблюдены, в результате в столице республики будет реконструирован участок загородного коллектора, на что требовалось 403 миллиона рублей, а также модернизировано оборудование на 14 канализационно-насосных станциях на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

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