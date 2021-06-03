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03.06.2021 12:51
Рубрика: Власть

Дмитрий Богданов рассказал о работе команды региона в первый день ПМЭФ-2021

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит самое значимое деловое событие года - XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В этом году Самарская область представила на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России "умной дороги" от компании СМАРТС, электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "цифровая модель региона".

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, интерес со стороны бизнеса к Самарской области растет с каждым годом, поэтому первый день работы правительства на форуме выдался очень насыщенным.

- В первый день форума мы провели много встреч с российскими и международными делегациями, встречались с руководителями крупных предприятий, презентовали инвестиционные возможности региона, - рассказал министр. - Продуктивно поработали с Итало-российской торговой палатой, в рамках этой встречи обговорили формы обмена делегациями бизнеса Италии и Самарской области, договорились об участии ТП в Volga Investment Summit 2021 в Самаре. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в течение форума проведет несколько встреч с представителями итальянского бизнеса, пригласит их реализовывать свои проекты в нашем регионе. Также общались с фармацевтическими компаниями, производителями медицинского оборудования, провели переговоры с одним из крупнейших электронных маркетсервисов России, встречались с крупными девелоперскими компаниями. С руководством МТС обсудили развитие туристических сервисов в регионе, предложили услуги технопарка "Жигулевская долина" при реализации проектов, подразумевающих совместное использование данных. С коллегами из правительства Калужской области поделились опытом в области развития проектов, связанных с медициной, с Ассоциацией инновационных регионов России проговорили различные варианты эффективного взаимодействия.

По словам министра, второй день XXIV Петербургский международного экономического форума обещает быть не менее насыщенным.

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