ЕвроХим помогает возрождать местные народные ремесла

Волонтеры - молодые специалисты компании организовали ремесленный мастер-класс для жителей Березников - так они пропагандируют сохранение культурных традиций родного края.

Молодым специалистам и сотрудникам Усольского калийного комбината компании "ЕвроХим" российского предпринимателя Андрея Мельниченко представилась уникальная возможность отправиться в путешествие во времени и прикоснуться к истории народной домовой росписи Прикамья. Такие мероприятия организуют волонтеры завода в рамках акции "20 Добрых Дел ЕвроХима", приуроченной к 20-летию компании. Главная задача в том, чтобы изучать, сохранять, восстанавливать и передавать из поколения в поколение культурные традиции нашей местности.

Местом, где встречаются прошлое и настоящее, был выбран "Соликамский краеведческий музей". Именно здесь собрана самая большая коллекция предметов быта, оформленная урало-сибирской росписью, широко используемой нашими предками несколько сотен лет назад.

- В домовой росписи Прикамья много символов - каждый элемент, как художественное произведение, - рассказывает научный сотрудник музея Екатерина Углицких. - И сегодня нашу площадку можно рассматривать как место для погружения в историю и культуру региона, для выстраивания диалога поколений. Главная особенность урало-сибирской росписи - это ее простота. При написании узоров наши предки использовали самые доступные цвета: зеленый, красный, синий, желтый, черный. Популярными мотивами росписи были образы цветущего сада, райские птицы, звери, сказочные персонажи и цветы.

Фото: ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"

С традиционной урало-сибирской росписью сотрудников Усольского калийного познакомили не только в теории, но и на практике. Представители музея провели для калийщиков мастер-класс. Каждому участнику историко-художественной экскурсии были выданы краски, кисти и холст для рисования, все смогли сделать свои первые мазки краской.

- Очень непривычный стиль нанесения краски: на одну половинку кисти нужно набрать белый цвет, на вторую красный или синий. Это довольно сложный, но одновременно интересный и увлекательный процесс. Благодаря таким мастер-классам не только расширяется наш кругозор, так мы учимся сохранять нашу историю, говорит лаборант "ЕвроХим-УКК" Светлана Боброва.

Добавим, сотрудники Усольского калийного комбината в мае уже ездили знакомиться с домовой росписью в село Романово, где также были обнаружены предметы с изображением традиционной росписи.

Справка

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии "ЕвроХим-ВолгаКалий" (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии "ЕвроХим-Северо-Запад" (Ленинградская обл.). Штат сотрудников - более 26 000 человек по всему миру. Владелец компаний "ЕвроХим", СУЭК и СГК - российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала "Эксперт", Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики.

Источник: пресс-служба ООО "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"