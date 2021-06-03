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03.06.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

Испания передала в Россию наркоторговца

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирован россиянин Дмитрий Щербаков, который объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Нижегородской области.

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Дмитрия Щербакова обвиняют в хранении и сбыте наркотических средств в значительном размере.

С октября по ноябрь 2018 года он распространял наркотики бесконтактным способом. Получив деньги на свой электронный кошелек, он высылал покупателям координаты и фотографии тайников с товаром. Наркоторговца задержали полицейские при попытке продажи очередной партии гашиша.

В тот раз с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако он скрылся от правосудия и выехал из России. В 2019 году он был заочно арестован, а в июне прошлого года объявлен в международный розыск.

Его задержали спустя четыре месяца на территории Испании. Сегодня в Барселоне Дмитрия Щербакова передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

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