Михаил Мишустин заявил о надежности российских самолетов

У российского авиастроения получается уйти от использования иностранных компонентов и наладить производство собственных - в этом премьер-министр Михаил Мишустин убедился в ходе посещения авиапредприятий в Ульяновске. Главе правительства показали уникальные разработки, которые призваны повысить надежность самолетов.

Рабочий визит премьер-министра в Ульяновск начался с посещения предприятия "Авиастар-СП": Мишустину продемонстрировали процесс сборки транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Как сообщил управляющий директор компании Сергей Шереметов, благодаря автоматизации удалось существенно ускорить работу. Первый самолет, собранный "поточным" методом, был готов за шесть месяцев. А по старым технологиям это могло занять вдвое больше времени.

Несмотря на автоматику, квалифицированных кадров в авиастроении все же не хватает, рассказали Мишустину. Тот согласился с необходимостью решать проблему: по его словам, необходимо оценить потребность отрасли в специалистах. "Нужно прямо с министерством науки и высшего образования отработать вопрос подготовки кадров, - заявил премьер. - Я абсолютно уверен, что это реализуемо, но потребует времени, потому что подготовить специалиста хорошего на авиационный завод, технолога, инженера, конструктора - это непростая задача".

Мишустин обещал дать поручение на эту тему. По его словам, необходимо сформулировать специализированную программу обучения на четыре года. Ведь с учетом активного развития авиастроения, появления новых моделей самолетов отрасль будет нуждаться в хороших специалистах.

Кроме того, по мнению Мишустина, необходимо больше рассказывать о достоинствах российских самолетов. "Вы же сами летаете на этих машинах, они надежны. Надо говорить об этом с людьми, надо объяснять, рассказывать о том, какие мы сделали прорывы в сервисной части", - сказал председатель правительства, обращаясь к главе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю. Премьер добавил, что необходимо делать акцент на преимуществах, которыми обладают российские самолеты.

Смогли наладить изготовление новых материалов, которые по своим свойствам и возможностям дадут совершенно другой подход к машине

В последнее время появилось еще одно преимущество - удалось наладить импортозамещение. Премьер-министр посетил производственную площадку АО "АэроКомпозит-Ульяновск", где ему показали процесс создания крыльев для ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 при помощи отечественных технологий и материалов.

Как объяснили на предприятии, из-за торговых ограничений, введенных США в 2018 году, активизировались работы по замене импортных композитов на отечественные. В их разработке, испытаниях и производстве приняли участие ведущие химики, технологи и конструкторы России. И "АэроКомпозит-Ульяновск" теперь собирает первые серийные комплекты крыла из отечественных материалов. Это позволило улучшить аэродинамику самолета МС-21 и повысить комфорт пассажиров, ведь в результате удалось увеличить размер фюзеляжа.

Мишустин подчеркнул важность того, что процесс удалось наладить быстро. "Хочу всех вас поздравить с тем, что на такую непростую технологию смогли в кратчайшее время переориентировать все производственные мощности, - обратился он к работникам предприятия. - Смогли наладить изготовление новых материалов, которые по своим свойствам и возможностям дадут совершенно другой подход к новой машине. Очень важно, что практически здесь все отечественное. То самое импортозамещение, о котором мы с вами говорим, сегодня здесь".

Внимательно осмотрев материал, из которого производятся детали, Мишустин в шутку предложил найти для композита и иное применение. "Я предлагаю сделать из него клюшки для хоккея. Владислав Александрович, организуйте производство в Ульяновске", - с улыбкой обратился премьер-министр к сопровождавшему его знаменитому хоккеисту Владиславу Третьяку, который представляет Ульяновскую область в Госдуме и был в составе делегации, посетившей завод.

От авиастроения перешли к медицине. Здесь же, в Ульяновске, Михаил Мишустин посетил областную детскую больницу и городскую поликлинику N 1. В последней глава правительства отправился в кабинет вакцинации и понаблюдал за процессом. Медики заверили его, что люди на прививки идут хорошо.

"Как человек, сам лично перенесший ковид, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку, - обратился премьер-министр к россиянам. - Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться".

Он подчеркнул, что эффективность российских вакцин подтверждена испытаниями. И добавил, что после прививки шанс заразиться очень маленький.

Мишустин также посетил кабинет диспансеризации, отметив ее важность для сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии. Общаясь с медиками, он обещал решить вопрос о выделении средств для дооснащения этого кабинета современным оборудованием.

То же ждет и областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева, которую также посетил премьер-министр. В ходе общения с врачами он обещал выделить из бюджета порядка 160 миллионов рублей на ремонт приемного отделения больницы и закупку нового оборудования. "Посмотрели вашу больницу. Конечно, грустно смотреть на приемное отделение: стены старые... Ребенок, когда заходит в эти грустные обшарпанные стены, какое у него настроение? Он плачет", - констатировал Мишустин. "Мы министерству здравоохранения и минфину даем такое поручение, - обещал он, узнав необходимую смету на ремонт и дооснащение оборудованием. - И мы обязательно вам поможем".

Глава правительства поблагодарил врачей за их труд и пожелал им, чтобы дети меньше болели, а работа медиков носила больше профилактический характер. В приемном отделении больницы глава правительства, кроме того, поздоровался с родителями и детьми, пожелал ребятишкам и их родителям здоровья.

Завершая поездку в Ульяновскую область, премьер-министр обсудил развитие региона с врио губернатора Алексеем Русских. Тот, в частности, попросил Мишустина обратить внимание на проблему оползней в Ульяновске. "По возвращении мы направим сюда министра природных ресурсов и экологии Александра Александровича Козлова", - отреагировал глава правительства. Кроме того, по поручению премьер-министра к оценке рисков подключится глава минстроя Ирек Файзуллин. Предстоит оценить необходимый объем бюджетных затрат.

В тот же день премьер-министр из Ульяновска отправился в Набережные Челны, где планировалось совещание о дальнейшем развитии ПАО "КАМАЗ" и посещение его производственных объектов.

Между тем

Ранее Михаил Мишустин подробно говорил о самолете МС-21, выступая в рамках просветительского марафона "Новое знание". Он назвал его наглядным подтверждением того, что российский авиапром вышел из кризиса, в котором находился после распада Советского Союза. Премьер-министр тогда заявил:

"Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло.

Кстати, разработали и выпускаем это крыло в нашей стране. Наши конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта.

Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это значит - дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов, возможно, не будет несколько лет".