Мишустин проехал за рулем нового "Камаза" и поучаствовал в сборке двигателя

В ходе посещения ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах премьер-министр России Михаил Мишустин опробовал технику сам. Он испытал новейший магистральный тягач и электробус, а также принял участие в сборке двигателя.

В научно-техническом центре "КАМАЗа" глава правительства сел за руль магистрального тягача поколения К5 - "Камаз-54901": он проехал по территории предприятия. В качестве пассажира выступил гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Как рассказали на предприятии, этот магистральный тягач является новейшей разработкой и ни в чем не уступает мировым лидерам по характеристикам и комфорту. Это подтверждает рост популярности у дальнобойщиков: если в 2012 году компания занимала всего пять процентов в сегменте магистральных тягачей, то теперь - 50%.

Один из рабочих сборочного цеха предложил премьер-министру поучаствовать в сборке двигателя. Тот последовал полученной инструкции и установил головку блока цилиндров, а затем проверил при помощи системы безопасности точность своих действий. Другой рабочий показал Мишустину, как устанавливается масляный картер. Сделать ошибку не получилось бы: как объяснил сотрудник "КАМАЗа", система запрограммирована таким образом, чтобы не позволить выполнять манипуляции в произвольном порядке.

Заодно глава камбина оценил и экспортный потенциал современных двигателей, выпускаемых ПАО "КАМАЗ". "Современный двигатель - а вы уже 12 тысяч в год делаете - это классный задел на то, чтобы лидировать в своей отрасли, - констатировал Мишустин. - Но "КАМАЗ" и есть один из лидеров в мире по производству своего класса автомобилей".

Кроме того, премьер-министр опробовал новый электробус, выпущенный на "КАМАЗе". На нем он переехал по территории с завода двигателей на завод каркасов кабин, при этом правительственная делегация с комфортом расположилась в салоне электробуса. "Билеты все купили?" - пошутил один из пассажиров, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Между тем электробусы востребованы, хоть пока и не во всех регионах. Так, Казань пока заказала 50 штук, еще 350 электробусов получит Москва.

Премьер-министр оценил технику: по его словам, на предприятии занимаются проектированием будущего. Ведь оно - за электротягой. Мишустин не только опробовал технику, но и посмотрел на нее в деле: на заводском полигоне ему показали, как различные типы автомобилей "КАМАЗ" преодолевают препятствия. Так, грузовики заезжали в бассейн глубиной в полтора метра, преодолевали крутые горки и т.п.

Позже - на совещании на предприятии - глава кабмина констатировал, что легендарный "КАМАЗ" остается безусловным лидером в своем сегменте, расширяет экспорт. И государство оказывает поддержку как самому предприятию, так и автопрому в целом, напомнил премьер-министр. Он привел статистику, согласно которой каждый 11-й новый автомобиль в России продается благодаря мерам господдержки. Это льготное кредитование, льготный лизинг и программа субсидирования газомоторной техники.