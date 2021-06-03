Оренбургская Корпорация развития признана одной из лучших в России

В Петербурге в "нулевой" день ПМЭФ-2021 состоялось заседание Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР), где были названы лучшие практики в сфере привлечения инвестиций в региональную экономику. Также были подведены итоги акселератора НААИР, в котором победила Корпорация развития Оренбургской области.

Напомним, весной оренбургская Корпорация стала участником первой акселерационной программы НААИР для региональных институтов развития. Всего было отобрано шесть организаций-членов ассоциации из разных регионов страны. Программа стартовала 15 марта. На установочной сессии регионы представили свои задачи на акселератор. Для Оренбургской области это интенсификация поиска инвесторов, цифровизация процесса привлечения и сопровождения инвесторов, формирование инвестиционных ниш.

На протяжении почти трех месяцев интенсивной работы на еженедельных онлайн-встречах с трекерами и специалистами НААИР участники шли к достижению поставленных целей, обменивались опытом и формировали определенный багаж знаний и навыков, применяя их на практике.

В результате по итогам оценки результатов и рейтингования команд победителями первой акселерационной программы НААИР были названы Корпорация развития Оренбургской области и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

Награды участникам и победителям акселератора вручил исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Некоммерческая организация "Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития" создана в 2006 году, с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития). Их общая цель - создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации. Следующий раунд проведения акселерационной программы состоится осенью этого года.

- Мероприятия НААИР, проводимые в "нулевой" день ПМЭФ, уже стали традиционным и важным событием для региональных спецорганизаций. Перед нами ставятся новые цели в рамках проекта "фронтальной стратегии". Внедрение инвестиционной карты и модельного сопровождения инвестпроектов в регионах, создание нового механизма коммуникаций между инвесторами и властью в формате инвестиционных комитетов, создание операционных центров сопровождения инвестпроектов - прямая зона ответственности агентств и НААИР. Лучшие практики, выработанные членами НААИР, должны активно использоваться при формировании дорожных карт по реализации "фронтальной стратегии", - говорит член правления НААИР, вице-президент-управляющий директор управления Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова.

На ПМЭФ 4 июня также будет представлена оценка региональных инвестиционных порталов в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Компетентно

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов:

- Наша основная задача - делать так, чтобы в регионе открывались новые предприятия, а зарплата занятых на них сотрудников постоянно росла. Достичь этого, находясь только внутри своей проблематики, невозможно. Поэтому нам необходимо тесно взаимодействовать с лучшими российскими ассоциациями и организациями, какой и является НААИР. Наша цель - вместе создать эффективную систему по привлечению новых инвесторов в регион. Мы нацелены на внедрение лучших российских и мировых практик в свою деятельность, чтобы постоянно улучшать текущие процессы по взаимодействию с инвесторами и экспортировать новые.