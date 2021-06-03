Технопарк "Жигулевская долина" пополнится 19-ю новыми резидентами

Экспертный совет технопарков на территории Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций региона Дмитриев Богдановым одобрил инновационные проекты 19 новых резидентов. Из 20 поданных заявок отклонили только одну.

В технопарке будут реализованы следующие проекты: Smart-тренажера для водных видов спорта, программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, резиденты технопарка планируют создать инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий, создать новые технологии для "умных" домов, расширить производство индивидуальных дентальных имплантатов зубов, создать программно-аппаратный комплекс для мелиорации.

Также резиденты технопарка планируют открыть два инжиниринговых центра - по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов.

Напомним, в мае Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема технопарка в Тольятти. Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова. Непосредственно поддержку бизнесу в области оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Технопарк "Жигулевская Долина" - динамично развивающаяся площадка для высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины, здорового образа жизни и многих других. - отмечал ранее Дмитрий Богданов. - Мы создали здесь максимально комфортные условия для развития, благодаря чему резиденты могут получить содействие на любом этапе реализации своей идеи. Сегодня в технопарке зарегистрировано более 250 компаний, которые создали для жителей Тольятти более двух тысяч рабочих мест. Уверенные позиции технопарка и высокие оценки федеральных коллег - результат системной работы областного правительства и команды технопарка.

По словам директора управляющей компании технопарка Александра Сергиенко, "Жигулевская долина", главное отличие тольяттинского технопарка от коммерческих, развивающихся в столице, - это экосистемный подход к инновациям.

- Нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели - стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом, - отметил Сергиенко.