Технопарк "Жигулевская долина" пополнится 19-ю новыми резидентами

Новости

"Белавиа" осуществила эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории 13:32
Силуанов высказался о возможности продления льготной ипотеки 13:28
Любимова прокомментировала участие фильмов РФ в программе Каннского фестиваля 13:27
На ПМЭФ-21 раскрыли подробности проекта "Новый Мурманск" 13:20
Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 13:17
В Петербурге задержали карманника, обокравшего писателя Пелевина 13:16
В Москве объявили финалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN 13:10
Новак: Цены на нефть вырастут выше 200 долларов, если не инвестировать в добычу 13:05
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России 13:03
МЭР: "Зеленые" облигации могут появиться в России уже в июне 13:00
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца 13:00
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 12:50
Минтранс планирует создать еще одну авиакомпанию-лоукостер 12:48
В Бахрейне построят завод для производства вакцины "Спутник V" 12:42
Почта России предлагает 30-процентную скидку на подписку 12:33
В Партените построят жилой комплекс за 4,9 миллиарда рублей 12:32
Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов по авиастроению 12:27
Попова: Решение о вакцинации иностранных студентов будет скоро принято 12:27
Правительство расширило программу детского кешбэка с 10 мая по 20 сентября 12:19
В Туапсе возбудили дело о загрязнении моря нефтепродуктами 12:18
В реке Сухоне нашли возможного погибшего при крушении вертолета Robinson 12:18
Из-за ошибки банка житель Тулы перевел на свой счет 95 млн рублей 12:12
Новак: Нефть, газ и уголь в ближайшие десятилетия не уйдут с рынка 12:11
Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
В июне Минфин увеличит покупки валюты 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 12:52
Рубрика: Власть

Технопарк "Жигулевская долина" пополнится 19-ю новыми резидентами

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Экспертный совет технопарков на территории Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций региона Дмитриев Богдановым одобрил инновационные проекты 19 новых резидентов. Из 20 поданных заявок отклонили только одну.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

В технопарке будут реализованы следующие проекты: Smart-тренажера для водных видов спорта, программно-аппаратного комплекса для создания децентрализованных промышленных серверов для IoT-сетей, технологии анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) с применением искусственного интеллекта.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Строительство железной дороги даст новый импульс развитию ОЭЗ "Тольятти"

Кроме того, резиденты технопарка планируют создать инжиниринговый центр по разработке и внедрению систем контроля за ходом строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе BIM технологий, создать новые технологии для "умных" домов, расширить производство индивидуальных дентальных имплантатов зубов, создать программно-аппаратный комплекс для мелиорации.

Также резиденты технопарка планируют открыть два инжиниринговых центра - по проектированию и производству многоразовых быстровозводимых временных жилых комплексов и по разработке энергоэффективных автоматизированных промышленных тепловых пунктов.

Напомним, в мае Ассоциация развития кластеров и технопарков России (АКиТ) отобрала три лучшие практики инновационной деятельности, в число которых вошла экосистема технопарка в Тольятти. Задачи реализации инновационного потенциала местных разработчиков и увеличения числа проектов в сфере высоких технологий возложены на региональное министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова. Непосредственно поддержку бизнесу в области оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Технопарк "Жигулевская Долина" - динамично развивающаяся площадка для высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины, здорового образа жизни и многих других. - отмечал ранее Дмитрий Богданов. - Мы создали здесь максимально комфортные условия для развития, благодаря чему резиденты могут получить содействие на любом этапе реализации своей идеи. Сегодня в технопарке зарегистрировано более 250 компаний, которые создали для жителей Тольятти более двух тысяч рабочих мест. Уверенные позиции технопарка и высокие оценки федеральных коллег - результат системной работы областного правительства и команды технопарка.

По словам директора управляющей компании технопарка Александра Сергиенко, "Жигулевская долина", главное отличие тольяттинского технопарка от коммерческих, развивающихся в столице, - это экосистемный подход к инновациям.

- Нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора, тем самым помогая успешно развиваться инновационному бизнесу региона и следовать нашей основной цели - стать лидером экономического роста в России и войти в топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом, - отметил Сергиенко.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях