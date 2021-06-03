В Прикамье внедрят новую модель "социальной газификации"

Пермский край в ближайшее время станет пилотной площадкой для проекта "социальной газификации". Его суть состоит в том, что будут созданы правовые нормы, подготовлены рекомендации для массового подключения населения к газу. Кроме того, проект предусматривает создание адресной базы городов, поселков и деревень, жители которых получат возможность подключиться к газопроводам. Также с населением пройдет работа для выяснения степени готовности к газификации.

Уровень газификации Пермского края составляет около 63 процентов Фото: Администрация губернатора Пермского края

Кроме Пермского края, в пилотной программе "социальной газификации" участвуют еще пятнадцать регионов Российской Федерации.

Сейчас, по информации регионального правительства, из 45 муниципалитетов газ есть в 39, степень газификации Прикамья - 63 процента.

Как полагают эксперты, в ближайшее будущее "голубым топливом" могут быть обеспечены порядка пятидесяти тысяч частных домов на Западном Урале.

- В ближайшие два года планируется построить шесть межпоселковых и пятьдесят распределительных газопроводов, - заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Доступ к газу позволит улучшить бытовые условия пермяков, повысит их комфорт, а также даст возможность к дальнейшему развитию промышленности и сельского хозяйства.