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03.06.2021 11:21
Рубрика: Власть

Более 111 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за объекты благоустройства

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области подведены итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства, дизайн-проектов и наименований общественных пространств. Оно проходило в 28 муниципальных образованиях. Проекты-победители будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" под контролем правительства Новосибирской области.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- Благодаря этому проекту - голосованию на единой цифровой платформе - удалось вовлечь в обсуждение национального проекта на порядок больше граждан, чем в предыдущие годы. Уверен, что большинство жителей региона теперь знают об этом и готовы активнее участвовать в обсуждении планов благоустройства своих городов и поселков, - отметил министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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В общей сложности в голосовании приняли участие 111 563 жителей региона. Самыми активными оказались жители города Бердска. За дизайн-проекты по благоустройству территории у школы № 11 свои голоса отдали почти 8700 бердчан. Также активно принимали участие в голосовании жители Карасука, Куйбышева, Тогучина, Черепаново, Искитима и Коченево, в каждом из этих населенных пунктов проголосовали более пяти тысяч человек.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий проводилось во всех субъектах Федерации по инициативе Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Справка

В числе лидеров по количеству набранных голосов - проект благоустройства места отдыха по улице Щорса в городе Карасуке. За благоустройство этой территории проголосовали 6499 граждан. Также в тройке лидеров по количеству полученных голосов - парк по ул. Тельмана в городе Черепаново (5616 голосов) и благоустройство пешеходной зоны улиц Садовая и Островского в городе Тогучин (5406 голосов).

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