Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области

В Иркутской области на полевые позиции вывели мобильные стратегические комплексы "Ярс". На маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки местной дивизии РВСН отправили в рамках крупного учения. Командование задействовало в нем более 2 тысяч солдат и офицеров, а также около 200 единиц военной и специальной техники различных типов и предназначения.

Ядерная война миру, конечно, не грозит. Однако проверить готовность наземной составляющей нашей ядерной триады всегда полезно. Для этого генералы и отправили в позиционные районы стратегические комплексы. На обычных автострадах тяжелые МАЗы с ядерными ракетами вы, конечно, не увидите. Их маршрут, главным образом, проложен по лесам. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им отрабатывать различные вводные. В том числе, противодействовать в пути условным диверсантам.

Для этого в РВСН широко использую специальную технику. В частности, машину дистанционного разминирования "Листва", противодиверсионный комплекс "Тайфун - М" и машину инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ". "Листва" относится к технике, работающей на новых физических принципах. Ее специально создали для повышения живучести ядерных ракетных комплексов мобильного базирования. Электроника этой машины способна обнаружить заложенные на колонных путях мины и фугасы на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов.

Противодиверсионный "Тайфун" сделали на базе бронетранспортера. Он оснащен системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха. По утверждению конструкторов, умная аппаратура "Тайфуна" легко обнаружит вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.