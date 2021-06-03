К депутату новосибирского заксобрания пришли с обысками

Правоохранительные органы проводят обыски у депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова.

Как сообщает источник "РГ", парламентария задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Депутат якобы помог получить грант в сумме 41 миллиона рублей подконтрольному ему предприятию. А после распорядился заключить фейковые договоры на строительство. Эти работы были проведены по бумагам, но фактически исполнены не были.

Предполагаемый ущерб государству, причиненный в результате противоправных действий, оценивается в 15 миллионов рублей.

В заксобрании Александр Морозов возглавляет комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а кроме того является председателем совета директоров птицефабрики.