Обеспечение экологической безопасности - одна из составляющих поступательного движения к устойчивому развитию страны. И эта составляющая поднимается все выше в списке приоритетов государственной политики. В настоящее время природоохранное законодательство РФ и действующая система нормирования воздействия на окружающую среду претерпели значительные изменения. Что требует от природопользователей и экологов высокого профессионализма и активных усилий, направленных на адаптацию деятельности предприятий с целью сохранения их конкурентоспособности.

ООО "Экология Сибири" - активно развивающаяся компания. Она была создана в 2010 году в целях оказания консультационных услуг в области охраны окружающей среды. В частности, для качественного решения задач и стабильной работы в сфере экологического проектирования. В нашем коллективе трудятся двадцать человек с опытом работы в отрасли более десяти лет. Услуги в сфере природоохранного и санитарного законодательства мы оказываем во всех регионах России.

В 2019 году ООО "Экология Сибири" прошло сертификацию на проведение оценки риска воздействия на состояние здоровья населения выбросов химических веществ в атмосферный воздух. В нашей компании, состоящей в саморегулируемых организациях, специализирующихся на выполнении изыскательских и проектных работ, внедрена интегрированная система менеджмента качества, охраны труда и экологической безопасности.

ООО "Экология Сибири" предлагает широкий спектр услуг по экологическому проектированию. Мы выполняем разработку природоохранных документов - комплексных экологических разрешений (КЭР), проектов санитарно-защитных зон, рекультивации нарушенных земель, нормативов допустимых выбросов и образования опасных отходов, а также других видов проектной документации. Кроме того, оформляем получение лицензий на деятельность по обращению с отходами. И опыт подготовки комплексных экологических разрешений начали нарабатывать с момента введения соответствующих норм в стране. К настоящему времени нами создано уже шесть КЭР.

Преимущества работы с нашей организацией в том, что всю проектную документацию мы готовим быстро, качественно, под ключ, в строгом соответствии с законодательством. И это неудивительно - у наших сотрудников большой стаж работы в сфере экологии. В процессе общения с клиентами проводятся консультации не только непосредственно по предмету договора, но и в целом относительно соблюдения предприятием требований экологической безопасности.

Один из главных принципов нашей работы - комплексный подход к выполнению поставленных задач, с учетом всех требований заказчика и минимальными временными затратами. Профессионализм, богатый опыт работы в сферах природопользования и охраны окружающей среды позволяют нашим сотрудникам добиваться высоких результатов в своей деятельности. Поэтому за годы работы на рынке экологических услуг у нас сформировался весьма обширный контингент клиентов-заказчиков. Среди них и крупные холдинги, корпорации, открытые акционерные общества, и значительное количество предприятий и структур среднего и малого бизнеса.

Знания действующих законов и высокая квалификация наших сотрудников позволяют выбрать оптимальный вариант в каждом конкретном случае.

Вся разработанная нами природоохранная документация в обязательном порядке рассматривается экспертами и проходит согласование в государственных контролирующих органах. В чем мы видим резервы повышения эффективности этого взаимодействия и оптимизации использования ресурсов? В том, чтобы на государственном уровне была предусмотрена возможность создания электронной платформы природоохранных государственных органов. Тогда большие объемы проектной документации могли бы проходить процедуру согласования исключительно в электронном виде - например, через портал "Госуслуги".

Поздравление

Уважаемые природопользователи и экологи!

Пользуясь случаем, коллектив проектной организации ООО "Экология Сибири" сердечно поздравляет вас со Всемирным днем охраны окружающей среды! Выражаем солидарность в значимости решения экологических задач. Желаем непременных успехов и эффективных результатов в работе, благополучия и исполнения всех задуманных планов!

Принимая во внимание динамично развивающиеся нововведения в сфере экологии, будем рады помочь в обеспечении экологической безопасности деятельности вашего предприятия!

ООО "ЭКОЛОГИЯ СИБИРИ"

650055, г. Кемерово, пр-т Ленина, 33/2, офис 205,

тел. (3842) 45-22-07, сот. т. 8-905-965-80-63,

ekosibiri@mail.ru,

сайт: экосибири.рф.

ООО "Экология Сибири" предлагает широкий спектр услуг по

экологическому проектированию с комплексным подходом

к выполнению поставленных задач.

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