Многодетные семьи Новосибирской области получили "семейный капитал"

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, размер выплаты составляет 112 378,24 рублей.
Данная мера социальной поддержки действует в Новосибирской области с 2012 года. Она показала свою эффективность и с 2019 года была включена в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".
В министерстве труда и социального развития области отметили, что многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, формирование накопительной части трудовой пенсии.
Право на распоряжение выплатой наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.
Справка
В региональный проект "Финансовая поддержка семей с детьми" включены четыре меры соцподдержки семей с детьми. Для оформления выплат необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.
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