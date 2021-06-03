Многодетные семьи Новосибирской области получили "семейный капитал"

В Новосибирской области 40 149 многодетным семьям выдан сертификат, дающий право на получение областного семейного капитала. Средствами уже распорядились 27 690 родителей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, размер выплаты составляет 112 378,24 рублей.

Данная мера социальной поддержки действует в Новосибирской области с 2012 года. Она показала свою эффективность и с 2019 года была включена в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

В министерстве труда и социального развития области отметили, что многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, формирование накопительной части трудовой пенсии.

Право на распоряжение выплатой наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

Справка

В региональный проект "Финансовая поддержка семей с детьми" включены четыре меры соцподдержки семей с детьми. Для оформления выплат необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

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