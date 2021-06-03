На трассе в Иркутской области произошел разлив битума

На федеральной трассе в Прингарье произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего нефтепродукты. В результате на дорогу вылился битум, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Большегруз Volvo опрокинулся в четверг около полудня в Шелеховском районе, на 81 километре автодороги Р-258 "Байкал". По предварительной версии, 59-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Пострадавших нет. Движение на трассе не ограничено.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, СК, ГИБДД, Росприроднадзора и Службы государственного экологического надзора.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов. По данным ведомства, битум попал, в частности, в лесной массив. Начаты мероприятия по ликвидации загрязнения, проинформировали в прокуратуре.