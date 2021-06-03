Нужна ли россиянам бесплатная государственная правовая помощь

Бесплатная юридическая помощь гражданам России стала темой для обсуждения на недавней встрече президента России с членами правительства. Владимир Путин поддержал министра юстиции Константина Чуйченко в том, что государство должно усилить эту работу, создав в каждом регионе Государственное юридическое бюро.

Фото: Инфографика "РГ"/Яков Пинегин/Юрий Прокопьев

Эти казенные учреждения занимаются только тем, что помогают не самым благополучным россиянам выбираться из сложных жизненных ситуаций - юридическими консультациями, составлением документов, сопровождением в судах. Эксперимент по созданию бюро начался в России еще в 2005 году. Тогда были открыты первые десять таких учреждений, в том числе в Сибири - в Томской и Иркутской областях. Причем они получали финансирование из средств федерального бюджета. Планировалось, что опыт распространят на всю территорию страны, однако всероссийский эксперимент не продолжился, а через несколько лет расходные обязательства по содержанию бюро перешли на уровень субъектов федерации. С тех пор бюро создали еще в нескольких из них, но в большинстве регионов бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты, получая компенсации из бюджета за каждую услугу.

Инициатива Минюста фактически означает продолжение эксперимента пятнадцатилетней давности. И хотя пока никаких конкретных шагов в этом направлении не сделано, новость взбудоражила юридическое сообщество. В общем-то, в последние годы в России и не переставали активно дискутировать по поводу государственных "юристов для бедных". Организацию их работы не раз обсуждали в Совете Федерации, привлекая к диалогу тех, кто оказывает бесплатную юридическую помощь на местах. Мнения полярны: например, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев считает, что Государственные юридические бюро с небольшим количеством сотрудников не нужны вовсе, так как их усилия все равно будут мизерны по сравнению с потребностями общества. А вот многотысячная армия адвокатов - особенно если ее поддержать из бюджета - вполне справится с любыми задачами.

Однако Минюст, проанализировав ситуацию в регионах, очевидно, пришел к противоположному выводу. По мнению Константина Чуйченко, наиболее эффективно система бесплатной юридической помощи работает именно там, где созданы Государственные юридические бюро. А адвокатам, участие которых в системе является добровольным, данный вид работы часто бывает неинтересен, поэтому в регионах, где нет бюро, часто не хватает рабочих рук.

Перспективы развития системы "РГ" обсудила с экспертами из разных сибирских регионов. Для СФО, где уровень жизни населения ниже, чем в среднем по России, тема особенно актуальна - ведь очевидно, что юридическая помощь является одной из важнейших составляющих борьбы с бедностью.

Право знать

Огромная проблема для системы бесплатной юридической помощи и общества в целом - правовая безграмотность населения. У многих социально незащищенных людей нет представления о том, как действовать в той или иной сложной жизненной ситуации. Многие не знают, что государство готово им помогать, - и в результате нередко оказываются жертвами недобросовестных юридических компаний.

Как рассказала на круглом столе в "Российской газете" начальник отдела правового обеспечения аппарата уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елена Шилохвостова, сотрудники государственного правозащитного органа сталкиваются с такими примерами чуть ли не ежедневно.

- Люди приходят на прием к уполномоченному по правам человека и говорят: я вообще первый раз слышу о том, что имею право на бесплатную юридическую помощь. Мне никто об этом не сказал. Куда мне посоветовали, туда я и обратился, - поделилась опытом Елена Шилохвостова. - Одна пожилая женщина в возрасте почти девяноста лет отдала юридической организации 56 тысяч рублей за достаточно простую услугу. Ей назвали такую сумму - естественно, она заплатила. В таких случаях часто говорят: неужели люди не понимают, что перед ними мошенники? Конечно, не понимают. Они в первый раз столкнулись с этим и не в курсе, сколько стоят юридические услуги. В итоге помощь женщине оказана не была, и мы сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами занимаемся вопросом взыскания этих денежных средств. И это не единственная ситуация. Граждане приносят нам документы, которые им кто-то составил - сами они не могли так написать. Спрашиваем, сколько вы заплатили - называют разные суммы, от семи до шестидесяти тысяч рублей, хотя вопросы элементарные, и человек мог сам, своими словами и в свободной форме, то же самое написать.

По мнению Елены Шилохвостовой, в регионах необходимо активно заниматься правовым информированием и просвещением. Если люди будут знать, что юридическую помощь можно получить бесплатно, они смогут противостоять недобросовестным "предпринимателям", пользующимся чужой наивностью.

- Я понимаю, что на рынке каждый зарабатывает, как может, но обманывать самых незащищенных и доверчивых - это уже преступление, по крайней мере, на мой взгляд, - считает Елена Шилохвостова.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области старается нести юридические знания, как говорится, в массы с 2014 года - с момента создания этого института. Как сообщила Елена Шилохвостова, по всем муниципальным образованиям в области рассылаются памятки из Библиотеки уполномоченного - их уже пятьдесят разновидностей. Памятки размещены и в новосибирских МФЦ.

- Иногда нам звонят и говорят: "Спасибо большое, потому что мы теперь знаем, на что мы имеем право. Мы пришли в администрацию района, нам говорят: "Не положено". А мы отвечаем: "Вот памятка, вот ссылка на закон. Как это нам не положено?" И разговор с человеком уже идет в несколько другом ключе, - рассказала Елена Шилохвостова.

По мнению эксперта, чрезвычайно актуальной будет и информационная система "Правовая помощь", которую Минюст РФ предполагает запустить в 2022 году: главное, чтобы она была доступной, понятной и удобной для всех.

- Чем выше уровень правовой информированности населения по разным вопросам, тем ниже нагрузка у участников системы бесплатной юридической помощи. Нужно стремиться к тому, чтобы люди обладали полной информацией о своих правах и способах их реализации и защиты, - резюмирует Елена Шилохвостова.

Эффективность есть. Грядут позитивные перемены

Еще до того, как тему бесплатной юридической помощи начали обсуждать на уровне правительства и президента России, в редакцию "РГ" в Новосибирске обратилась читательница Ольга Пономарева. И задала конкретный вопрос: почему в Томской области неработающие пенсионеры получают юридическую помощь за счет бюджета, а в Новосибирской у них такого права нет? "Можно ли устранить это неравенство?" - выясняет пенсионерка, чей доход составляет всего восемнадцать тысяч рублей.

Итак, две соседние области - Томская и Новосибирская. И в том, и в другом регионе практически одинаковый размер среднедушевого прожиточного минимума - чуть больше двенадцати тысяч рублей в месяц в 2021 году. Но если сравнивать систему оказания бесплатной юридической помощи в этих областях, различия очевидны.

Первое - то, что беспокоит Ольгу Пономареву. Это категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь на территории региона. Часть из них установлена соответствующим федеральным законом, в том числе малоимущие, чей доход не превышает прожиточного минимума (большинство пенсионеров в эту категорию не попадает). Другие категории определяются на уровне субъектов федерации - в зависимости от местной специфики. Например, в Алтайском крае включили в список имеющих право на бесплатную помощь представителей коренного народа - кумандинцев, которых меньше полутора тысяч. А в Томской области решились на более радикальные меры.

Как сообщил на круглом столе в редакции "Российской газеты" начальник ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Томской области" Валерий Соболев, в этом регионе бесплатно проконсультируют неработающих пенсионеров в устной и письменной форме, независимо от дохода. А также составят для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представят их интересы в судах и других организациях, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Кроме того, неработающим инвалидам третьей группы в Томской области все виды помощи оказываются независимо от дохода. В новосибирском списке этих категорий нет.

Эти различия наглядно подтверждают следующие цифры. По данным Валерия Соболева, ежегодно в Томской области бесплатную юридическую помощь получает свыше шести тысяч человек. В соседнем регионе, как признал заместитель министра юстиции Новосибирской области Виталий Табала, эти цифры на порядок ниже. Как сообщила на круглом столе вице-президент Адвокатской палаты Новосибирской области Елена Рабцунова, в 2020 году адвокаты помогли 706 жителям региона.

Второе - и, возможно, главное - различие: кто оказывает бесплатную юридическую помощь в двух соседних регионах. В Томской области работает Государственное юридическое бюро - об эффективности таких органов не так давно доложил президенту России министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Бюро развивается: как сообщил Валерий Соболев, сейчас обособленные подразделения созданы практически во всех районах области, последние семь появились в 2020 году. В них ведется ежедневный прием.

- Мы очень востребованы, - подчеркивает Валерий Соболев. - Ведь в Томской области, к сожалению, бедность зашкаливает, особенно в сельскохозяйственных районах.

В Новосибирской области, где нет Государственного юридического бюро, система другая. Как отметил Виталий Табала, при ее создании основной акцент был сделан на взаимодействии с адвокатским сообществом. Сегодня бесплатную юридическую помощь в Новосибирской области оказывают 179 адвокатов - все на добровольной основе. Также в системе задействованы нотариусы и государственные органы исполнительной власти, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Что же касается адвокатов, то, как уточнила Елена Рабцунова, с 2017 года при Адвокатской палате работает Центр субсидированной юридической помощи (его телефон опубликован на сайте палаты), где принимают звонки, устанавливают статус желающего получить помощь (имеет ли он на нее право или нет) и назначают время визита к тому или иному адвокату.

- Необходимо понимать, - подчеркнула Елена Рабцунова, - что адвокаты оказывают такую помощь в свободное от основной работы время, не имея возможности вести такой прием на постоянной основе.

И, наконец, о деньгах - понятно, что бесплатная юридическая помощь только так называется, на самом деле требуя значительных бюджетных затрат. В Новосибирской области на оплату труда 179 адвокатов в год уходит более 500 тысяч рублей. Расценки - 300 рублей из средств бюджета адвокат получит за устную консультацию, 600 за письменную (понятно, почему, как сказала Елена Рабцунова, адвокаты не борются за этот рынок). При этом, по словам Виталия Табалы, расценки - одни из самых высоких в СФО, но и вопрос об их повышении является обсуждаемым.

В Томской области бюджетные траты гораздо весомее - 21 миллион рублей на содержание госюрбюро в год, из них тринадцать миллионов - фонд оплаты труда. При этом последний показатель, по мнению Валерия Соболева, было бы неплохо увеличить вдвое - во многих подразделениях бюро работает только один сотрудник (а если он заболеет или уйдет в отпуск?), да и размер зарплаты не привлекает необходимых высококвалифицированных юристов.

При очевидной разнице подходов, как подчеркивают эксперты, в Новосибирской области сложилась вполне эффективная система оказания бесплатной юридической помощи. Ведь надо еще учитывать тот факт, что, кроме категорий граждан, закон устанавливает еще и перечень социально важных случаев, когда льготники могут эту помощь получить. Инвалида первой группы не будут консультировать бесплатно, если он затеет тяжбу, к примеру, с кредитным кооперативом, куда он неудачно вложил средства.

В общем и целом, льготный статус и конкретная ситуация, дающие право на получение бесплатной юридической помощи, совпадают не так уж часто. Поэтому новосибирские адвокаты способны "отработать" все эти случаи. Кроме того, их поддержка - разветвленная система негосударственной бесплатной юридической помощи: от юридических клиник вузов до правозащитных организаций, в том числе государственных, например, уполномоченного по правам человека.

Как резюмировал Виталий Табала, он положительно относится к перспективе создания госюрбюро и в Новосибирской области - но с учетом того, что и адвокаты продолжат эту работу. При этом, безусловно, должен быть расширен и список льготников, и перечень случаев, в которых оказывается бесплатная юридическая помощь. "Нас ждут позитивные перемены", - подытожил эксперт.

Профессионально, безвозмездно, до конца

В России наряду с государственной и негосударственной системами бесплатной юридической помощи существует одно незаурядное явление - это работа юристов, как правило, адвокатов pro bono, то есть на благо общества. В этом случае адвокаты не берут денег со своих доверителей, не получают компенсаций из бюджета или грантов, а оказывают помощь действительно бесплатно. У явления древние традиции, но в современном обществе, отмечают эксперты, мода на pro bono продолжает расти. Об уникальном проекте, который родился благодаря человеческой способности к сопереживанию, рассказал адвокат Дмитрий Малинин, координатор Общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня".

Благодаря общественной инициативе родственники всех погибших в "Зимней вишне" сегодня получают безвозмездную помощь профессиональных юристов. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- Наш проект - это помощь пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Уже 26 марта началась наша переписка с коллегами из других регионов. В тот момент мы совершенно не понимали ни масштаба трагедии, ни того, с чем придется столкнуться. Но в результате получилось объединить в общественный центр более тридцати юридических фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова, Красноярска. Что было сделано за прошедшие три года? В первый год мы работали с родственниками погибших и с пострадавшими, которые находились в момент пожара в "Зимней вишне". Кому-то причинен имущественный вред - в их числе около сорока мелких предпринимателей, арендовавших точки в торговом центре и утративших источник доходов. Мы решили, что можем помочь им бесплатно хотя бы на уровне подготовки образцов документов и их рассылки.

Второй и третий год работали в основном с родственникам погибших. Мы постепенно расширили круг наших доверителей до всех шестидесяти семей. Шестьдесят человек погибло, и все их родственники обратились к нам за поддержкой в уголовных и гражданских делах. Мы не обращались ни в фонды, ни к государству, ни в муниципалитеты, естественно, ни к потерпевшим. Было обозначено: помощь профессионально, безвозмездно, до конца.

Зачем это было сделано? В тот момент очень много различных организаций - коммерческих, некоммерческих - пытались хоть как-то проявить заботу, лично поучаствовать в судьбе людей, которые потеряли самых близких. Мы для себя решили, что сделаем такое пожертвование. Да, было бы проще отправить несколько десятков тысяч рублей и забыть эту историю, как сделало большинство людей в стране. Это тоже нормально. Забывать горе - это нормально. Но мы решили, что сможем вытянуть этот проект. Еще одна причина, почему мы сочли нужным этим заниматься, - потому что знаем юридические компании, которые на таких трагедиях пытаются заработать по максимуму. У них организованы массовый прозвон, массовая рассылка. А качества помощи там никто не гарантирует: есть очень много примеров деятельности недобросовестных фирм в подобных ситуациях.

Почему это делается pro bono, а не по закону о бесплатной правовой помощи: с одной стороны, не все пострадавшие могли быть признаны субъектами такой правовой помощи, с другой - нам надо было реагировать оперативно, без лишних согласований, санкций и оформления дополнительной документации.

От первого лица

Лидия Чумакова, директор Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ:

Юридическая клиника нашего вуза оказывает бесплатную юрпомощь с 2009 года. Ведем эту деятельность совместно с Советом молодых юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов России. Ежегодно в нашу клинику обращается порядка 200-250 человек. Я считаю, что это оптимальное количество: больше и не должно быть, ведь для нас это не профильная, а волонтерская деятельность.

В доковидные времена клиника организовывала прием три-четыре раза в месяц, причем не только на базе учебных корпусов института: у нас несколько лет был регулярный, востребованный прием на базе прокуратуры города Новосибирска, мы работали используя общественную приемную администрации Центрального административного округа, на базе администрации Советского района Новосибирска. И, что отличало работу нашей студенческой клиники от любой другой, мы не реже одного раза в месяц только за счет собственных сил и средств выезжали в районы Новосибирской области. В селе полнейший дефицит квалифицированной юридической помощи, а вот востребованность огромная.

Когда студенты из-за ковида были переведены на дистанционный формат обучения, клиника стала получать обращения граждан по электронной почте института или по Почте России.

Оказывая бесплатную юридическую помощь, мы никогда не выясняем, имеет ли обратившийся к нам гражданин законное право на ее получение. Пришел - значит, пришел. К нам обращаются в том числе и предприниматели, и иногда доходит до абсурда. Предприниматель говорит: "Я больше не буду заключать договоры с юридическими фирмами на обслуживание бизнеса, я буду ходить к вам". И получается, битый небитого везет: потому что ни студенты, ни наши преподаватели никакой компенсации за свою работу не получают. Студентов я как руководитель вуза могу поощрить только тем, что мы засчитываем им виды практик, предусмотренные федеральным стандартом.

Бывает, что в юридическую клинику приходят люди психически дезориентированные, которые даже представляют собой угрозу для наших студентов. Поэтому необходимо, чтобы в клинике всегда были мужчины-преподаватели и, конечно, тревожная кнопка либо возможность вызова охраны института. К сожалению, это тоже наши реалии.

Я поддерживаю инициативу Министерства юстиции РФ о создании с 2022 года цифрового информационного портала "Правовая помощь". Однако проблема доступности этого портала не исчезнет: мы знаем, что не только в отдаленных районах, но и в 130 километрах от областного центра уже не работают ни сотовые телефоны, ни интернет. Кроме того, самые социально незащищенные лица - люди старшего поколения - зачастую не умеют пользоваться новыми информационными технологиями и не имеют соответствующих гаджетов.

Думаю, что структуры Министерства цифрового развития РФ могли бы решить вопросы подключения социально незащищенных людей к таким порталам цифровой помощи. Например, создать студенческие волонтерские бригады - по аналогии с теми, которые работали, когда Россия переходила на цифровое телевидение.

Студенческое волонтерское движение - в том числе по оказанию бесплатной юридической помощи - есть и будет. Я думаю, ему предстоит развиваться с учетом новых технологий. Но сохранятся и старые форматы работы - до тех пор, пока это будет востребовано.