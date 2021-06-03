ООО "АГИОР": Сохранить окружающую среду можно только общими силами

В этом году ООО "АГИОР" исполняется десять лет. Учредитель и директор компании Елена Вахрушева рассказала о том, как профессионализм, помноженный на опыт и стремление осваивать новое, помогают в оказании качественных услуг по экологическому сопровождению проектов:

- Главные направления нашей деятельности - разработка нормативной документации в области охраны окружающей среды, консультации по этим вопросам, проведение экологического аудита хозяйственной деятельности предприятий и общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы. Кроме того, на субподрядах с проектными организациями мы разрабатываем разделы "Охрана окружающей среды" в составе проектов. И все это - силами небольшого коллектива квалифицированных специалистов с высшим образованием, в том числе сертифицированных в области экологического аудита.

Я как "играющий тренер" участвую во всех проектах в качестве не только администратора, но и разработчика и участника процесса. В сфере экологии (как в муниципальных органах власти, так и в коммерческих структурах) работаю с 1998 года, а в 2011м решила открыть свое дело. Это было непросто, тем более что на рынке экоконсалтинга и экопроектирования уже хватало грамотных и преуспевающих игроков. Начинала с экологической отчетности для малых предприятий. Но трудности закаляют. И сегодня я, действительный член Некоммерческого партнерства по повышению эффективности экспертного обеспечения судопроизводства "Коллегия судебных экспертов и экспертных организаций", - пока единственный сертифицированный специалист в области проведения судебных экспертиз воздействия хозяйствующего субъекта на окружающую среду по югу Кузбасса. Но за рецензиями ко мне обращаются и участвующие в спорах с конт-ролирующими органами предприятия из соседних регионов. В течение года в качестве судебного эксперта я участвовала в трех судебных процессах - в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях.

Среди наших клиентов преобладают угольщики. В их числе - работающие на территории Кузбасса предприятия группы "Сибуглемет" (АО "УК Южная", АО "Междуречье", АО "Шахта "Большевик", обогатительная фабрика "Антоновская"), ряд угледобывающих предприятий, входящих в компанию АО "Стройсервис", и другие. Также с нами сотрудничает угледобывающее предприятие из Новосибирской области ООО "Разрез Восточный". Сотрудничаем и с компаниями других отраслей, включая энергетическую - например, с Беловской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ.

Каждый клиент для нас особенный. Мы учитываем и его специфику (место, сферу, направления деятельности, наличие штата экологов и так далее), и виды предлагаемых услуг. Индивидуальный подход к каждому проекту, высокая квалификация специалистов и десятилетний опыт работы позволяют нашей компании удерживать прочные позиции на рынке.

Круг клиентов мы расширяем, в том числе повышая экологическую грамотность представителей малого бизнеса, у которых в штате нет экологов. Последнее, правда, никого не освобождает от ответственности за нарушения. А вовремя полученные советы помогают избежать проблем. По вопросам законодательства в сфере экологии мы консультируем (и по телефону тоже) малый бизнес совершенно бесплатно. К нам обращаются предприятия самых разных сфер деятельности - начиная от станции техобслуживания автомобилей и заканчивая мебельным цехом или районной котельной. Получив помощь один раз, многие обращаются за ней снова и снова. Речь и о малых предприятиях по переработке отходов. Так, ООО "Витал-Сервис" занимается утилизацией медицинских отходов, ОАО "Химкрекинг" - обработкой и утилизацией промышленных отходов, включая шламы и золу, а ООО "Кузнецк-Экология" - утилизацией отработанных масел и автомобильных шин с помощью пиролизной установки. Все они сотрудничают с нами с 2015 года.

В свою очередь, мы уделяем большое внимание обучению сотрудников, участвуя в вебинарах, проводимых на площадке центра профобразования "Парадигма" различными природоохранными структурами. В их числе фирма "Интеграл" и управление Росприроднадзора. Повышать собственную компетентность нам помогает обмен опытом и общение с коллегами и клиентами. Так, с экологами предприятий, которые когдалибо с нами сотрудничали, обсуждаем новости по разным направлениям деятельности. Учитывая скорость изменения природоохранного законодательства, такое взаимодействие позволяет всегда быть в курсе перемен, а также находить верное решение целого ряда вопросов. Ведь если я вижу ситуацию как аудитор или разработчик документации, то эколог предприятия смотрит на нее с практической точки зрения. И он лучше знает, какие моменты следует учесть при подготовке документов, чтобы сделать их полезными для своей дальнейшей работы.

Интересен и полезен в профессиональном плане опыт сотрудничества с АО "Стройсервис". Особенно в том, что касается организации и проведения общественных обсуждений по ряду объектов государственной экологической экспертизы. Со специалистами высокого уровня всегда интересно и полезно работать, учиться у них чемуто новому.

В преддверии Международного дня охраны окружающей среды хотелось бы пожелать всем взаимопонимания. Чтобы у экологов на предприятиях было взаимопонимание с руководством, у разработчиков и проектировщиков в области охраны окружающей среды - с заказчиками, у природопользователей - с контролирующими службами, а у всех у нас - с окружающей средой!

ООО "АГИОР":

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 26, офис 68,

тел. 8 (3843) 910-143 (в рабочие дни с 09:30 до 18:30),

сайт: agior.ru, агиор.рф.

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