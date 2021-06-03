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03.06.2021 11:49

Единственное в своем роде

Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
У гостей Иркутска в последние годы стало популярным посещение геолого-промышленного предприятия "Байкалкварцсамоцветы" (ОАО БКС), что находится рядом с областным центром в селе Смоленщина.

Без преувеличения, его можно назвать своеобразной визитной карточкой Иркутска и Приангарья. Такой, как, например, 130-й исторический квартал с символом Иркутска Бабром на входе, Нижняя набережная с "Московскими воротами" и памятником основателю града Якову Похабову, или, скажем, Кругобайкальская железная дорога с ее красивейшими туннелями, или "ворота Байкала" - Листвянка - с ее омулевыми деликатесами и россыпью различных поделок-сувениров из местного сырья.

Но популярным это место стало не только для туристов, что едут сюда, чтобы увидеть редкую коллекцию камней и минералов Сибири, собранную в музее предприятия поколениями геологов, или уникальные изделия из знаменитых сибирских самоцветов, изготовленные местными камнерезами. Не меньше БКС привлекает к себе и коллег-специалистов - тем, что здесь постоянно идет внедрение новейших технологий камнеобработки и появляется современное оборудование. Интересно предприятие и экономистам и производственникам из смежных отраслей - тем, что продолжает развиваться, наращивать объемы и ассортимент продукции даже в нынешнее трудное время пандемии. Да и представителям высшего образования - тем, что здесь налажена крепкая связь с ведущим вузом региона - ИРНИТУ, поскольку специалисты предприятия участвуют в образовательном процессе, а студенты - в производственном, десятками проходя на БКС практику, оставаясь зачастую здесь работать.

Мастеров-камнерезов из России и других стран привлекает участие в ежегодном международном конкурсе камнерезного мастерства "Серебряный Бабр", организованном при содействии БКС. Ведь это возможность для специалистов разных школ резьбы по камню изучить опыт уникальной сибирской школы. Кстати, основателя компании в ее новом качестве, бережного хранителя сибирской школы Сергея Костюкова удостоили звания "Главный мастер" за возрождение камнерезания в России.

На днях БКС вновь посетил эксперт Министерства культуры России, консультант аукционного дома Cristie's, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже Валентин Скурлов. В свое время, будучи на предприятии, он от имени фонда высоко оценил деятельность сибирских мастеров, отметив, что иркутская камнерезная школа, наряду с санкт-петербургской и уральской, уверенно входит в тройку лучших в России. Вот и в этот свой визит в Иркутск, приуроченный к 175-летнему юбилею Карла Фаберже, 360-летию Иркутска и 55-летию "Байкалкварцсамоцветов", Валентин Васильевич отметил, что и школа эта, и само предприятие остаются единственными в своем роде на азиатской территории России.

Эти термины - "единственный" и "уникальный" - вообще стали прочно ассоциироваться с БКС. Судите сами. "Байкалкварцсамо-цветы" - единственное предприятие, что сохранилось от некогда огромной советской "империи" "Союзкварцсамоцветы" и продолжает заниматься поделочными камнями уже по полному циклу (то есть разведка - добыча - переработка - изготовление - продажа изделий) на громадной территории от Урала до Дальнего Востока. И не просто занимается, а развивает уникальную сибирскую школу резьбы по камню и уверенно завоевывает рынки Азии, Европы, Америки…

Именно это предприятие на единственном в мире месторождении добывает удивительный по красоте камень чароит - "сиреневое чудо Сибири". Конечно же, другой такой музей с редкой коллекцией камней нашего края, с цехами по их художественной обработке, когда тут же за стеклом вы можете видеть работу мастеров-камнерезов, или уникальную коллекцию изделий из этих камней в местном торговом комплексе, - вы тоже вряд ли где еще увидите. По крайней мере, в нашей стране.

Но уникальность этого предприятия еще и в том, что на нем сохраняют добрые традиции, издревле присущие нашим людям. Такие, как гостеприимство и отзывчивость, меценатство, помощь землякам и родной земле. Из рассказов местного населения, из сообщений СМИ можно узнать, что "Байкалкварцсамоцветы" постоянно помогают ветеранам, людям в сложных жизненных ситуациях, больным детям, нуждающимся в проведении дорогостоящих операций.

Иногда сотрудники помогают целым поселениям, на территории которых ведут свою деятельность и над которыми осуществляют шефство: возводят и ремонтируют памятники участникам войны, строят и оснащают школы, детсады, клубы. Помогают муниципалитетам в содержании других объектов соцкультбыта, в восстановлении и сохранении культовых и религиозных заведений.

Например, в минувшем году был освещен и передан в дар храму Преображения Господня Иркутска величественный иконостас, изготовленный мастерами предприятия из сибирских самоцветов.

- Этой тонкой и сложной работой, что изготавливалась у нас несколько лет, мы не только хотели помочь храму, но и вселить уверенность в себя. Доказать, что и современные мастеровые люди могут создавать настоящую красоту, поддерживать традиции иркутских меценатов, вносить свою лепту в благополучие родного города и в его историю, - сказал на открытии иконостаса основатель предприятия и прихожанин этого храма Сергей Костюков.

Вот и юбилейный год Иркутска и своего предприятия его руководство и коллектив БКС решили отметить необычными для юбиляра начинаниями. Здесь посчитали, что праздник будет вдвойне приятнее, если не ждать подарки, а делать их. Так родились инициативы: "В свой юбилей сделай подарки другим" и "Юбиляр - юбиляру". И поехали по десяткам адресов многочисленные, а порой и внушительные, в несколько сот тысяч рублей, подарки для детских домов, школ, сельских клубов в разные районы нашей области и к соседям. В Иркутске же и в его пригородах, помимо уже упомянутого иконостаса, в популярных у горожан местах отдыха предприятие планирует установить в юбилейный год скамьи и беседки (габионы), наполнив их основания кусочками красивого поделочного камня Сибири - офикальцита. А будущим молодоженам Иркутска решили сделать удивительный подарок, соорудив у здания городского ЗАГСа уникальный символ любви и верности в виде… Впрочем, как будет выглядеть этот символ - пусть пока останется для горожан секретом. И сюрпризом, который тем и приятен

Дословно

Александр Камошин, генеральный директор "Байкалкварцсамоцветы"

- Такой социальной политики наше предприятие придерживалось все годы своей новой истории и продолжает придерживаться сейчас. Ее хорошо сформулировал наш бывший руководитель и товарищ Денис Сергеевич Костюков, недавно трагически ушедший из-за тяжелой болезни. Он считал, что если ты живешь и работаешь на этой земле, то должен в нее вкладывать. Без этого ни одна уважающая себя организация не может долго существовать, достигать высот в своем деле. И уж тем более оставаться неповторимой среди подобных себе... Так что быть уникальным предприятием для нас не только почетно и приятно, это для нас теперь еще и большая ответственность.

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