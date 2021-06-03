Томская область и "Газпром нефть" договорились о развитии сотрудничества

Томская область и компания "Газпром нефть" заключили соглашение о развитии сотрудничества, акцент сделан на импортозамещение и технологии в нефтедобыче.

Свои подписи под документом поставили губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, принимающие участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

- Томская область, одна из первых в России, дала старт отечественной программе импортозамещения в 2013 году. А "Газпром нефть" стала одной из первых компаний, включившихся в эту работу. Результат налицо - миллиардные инвестиции в новые технологии, заводы и рабочие места, повышение эффективности производств. Мы постоянно расширяем научно-техническое сотрудничество с "Газпром нефтью", ценим внимание руководства компании к выполнению социальных обязательств в регионе, вклад нефтяников в решение экологических задач, участие в благотворительных проектах, - сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Александр Дюков отметил, что "Газпром нефть" и Томскую область связывают многолетние партнерские отношения. В регионе действуют добывающее предприятия "Томскнефть" и "Газпромнефть-Восток", реализуются важные для всей отрасли проекты по созданию новых российских технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов нефти.

- Новое соглашение позволит укрепить и расширить наше партнерство с регионом, - подчеркнул Александр Дюков.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соглашением предусмотрена совместная работа в области замещения импортных смазочных материалов качественными маслами "Газпром нефти", применения высокотехнологичных битумов в дорожном строительстве и ЖКХ.

Компания заинтересована в закупках высокотехнологичной промышленной и научно-технической продукции, произведенной в регионе, использовании IT-продуктов. "Газпром нефть" намерена привлекать научные, инновационные и образовательные организации Томской области для реализации своих проектов. Производственные объекты компании станут площадками для испытаний инновационных решений, оборудования и материалов.

Кроме этого, в Томской области будет создан первый в России технологический полигон для добычи "трудной" нефти. Это также предусмотрено двусторонним соглашением. В частности, здесь планируется тестировать и внедрять передовые инструменты по поиску запасов доюрского комплекса. Регион и компания намерены совместно создать лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок.

Также Сергей Жвачкин и Александр Дюков договорились о развитии цифровой платформы масштабного проекта "Палеозой", реализация которого позволит компании с 2025 года ежегодно дополнительно добывать в Томской области до 1,3 миллиона тонн "трудной" нефти. В перспективе палеозойские пласты могут обеспечивать до половины всей добычи в регионе - около 10 миллионов тонн в год. Суммарные инвестиции "Газпром нефти" в проект до 2023 года составят 1,4 миллиарда рублей.

Александр Дюков подчеркнул, что Томская область стала технологическим единомышленником и надежным партнером "Газпром нефти" в реализации проекта "Палеозой". На регион приходится свыше 90 процентов всего объема добычи палеозойской нефти компании.

В 2024-2025 годах решения, апробированные в Томской области, будут тиражированы при разработке палеозойских активов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Справка

За восемь лет совместной работы объем закупок дочерними обществами "Газпром нефти" томской высокотехнологичной продукции вырос более чем в 20 раз - с 900 миллионов рублей в 2013 году до почти 22 миллиардов в 2020-м. В пул партнеров компании входит около 40 томских предприятий.