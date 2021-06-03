В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали ребенку позвоночник

В Индустриальном районе Барнаула дети сбросили пластиковую бутылку с водой, играя на балконе 15-этажного дома по улице Взлетная. Бутылка угодила в мальчика, находившегося внизу. По предварительной информации, он получил перелом позвоночника.

Как рассказала "РГ" помощник руководителя Следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коноваплова, точный диагноз медикам еще предстоит установить. Известно, что пострадавший был в той же компании ребят, что бросили бутылку.

- Они играли, двое были наверху и неоднократно сбрасывали эту бутылку, двое детей находились внизу и следили, чтобы никто не проходил мимо, не пострадал. В какой-то момент один из мальчиков вероятно побежал в подъезд и тут на него упала бутылка с водой, - пояснила Елена Коновалова.

По факту травмирования мальчика в СУ СКР начали проверку.