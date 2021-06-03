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03.06.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Барнауле дети сбросили бутылку с балкона и сломали ребенку позвоночник

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

В Индустриальном районе Барнаула дети сбросили пластиковую бутылку с водой, играя на балконе 15-этажного дома по улице Взлетная. Бутылка угодила в мальчика, находившегося внизу. По предварительной информации, он получил перелом позвоночника.

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Как рассказала "РГ" помощник руководителя Следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коноваплова, точный диагноз медикам еще предстоит установить. Известно, что пострадавший был в той же компании ребят, что бросили бутылку.

- Они играли, двое были наверху и неоднократно сбрасывали эту бутылку, двое детей находились внизу и следили, чтобы никто не проходил мимо, не пострадал. В какой-то момент один из мальчиков вероятно побежал в подъезд и тут на него упала бутылка с водой, - пояснила Елена Коновалова.

По факту травмирования мальчика в СУ СКР начали проверку.

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