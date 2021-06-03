В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла в шесть раз

Площадь пожаров в лесах Красноярского края за минувшие сутки увеличилась примерно в шесть раз (с 1071 до 6533 гектаров), сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на информацию краевого Лесопожарного центра.

Ведомство продолжает мобилизацию сил для ликвидации возгораний на севере региона. Как уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края, сейчас в отдаленных и труднодоступных районах с огнем борются более 250 человек, задействовано около 50 единиц техники и авиация.

Согласно данным Лесопожарного центра на 9 часов 3 июня, в крае зафиксировано 13 лесных пожаров на площади свыше 6000 гектаров. Лес горит в Енисейском, Абанском, Богучанском, Казачинском, Манском, Нижнеингашском, Пировском, Северо-Енисейском районах.

За последние сутки пожарные ликвидировали по одному очагу возгораний в Иланском, Канском, Пировском и Емельяновском районах. Ситуацию на севере осложнили рельеф местности и погода: высокие температуры, порывистый ветер.

В Енисейском районе зарегистрировано три лесных пожара. В районе был введен режим ЧС. Сотрудники авиапожарной службы прибывают сюда на вертолетах Ми-8, тушат огонь в основном вручную, разбирают завалы, прокладывают минерализованные полосы. Используется бульдозер и квадроцикл, подвозящий воду и специалистов. Сегодня к очагам пожаров доставят еще 30 человек и гусеничный вездеход, рассказали в правительстве региона.