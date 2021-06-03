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03.06.2021 13:26
Рубрика: Общество

В Кузбассе создали самоочищающуюся солнечную электростанцию

Текст: Никита Зайков
Фото: Пресс-служба КузГТУ Фото: Пресс-служба КузГТУ
Фото: Пресс-служба КузГТУ

Специалисты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) представили разработку солнечной мини-электростанции, способной самоочищаться от снега и грязи. Кроме того, как передает ТАСС, установка изменяет положение относительно источника света.

Фото: iStock
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По замыслу разработчиков, технологию можно будет применять в сфере ЖКХ, в общественных зданиях и учреждениях. Предусмотрена опция использования уникальной электростанции даже на территории дачного поселка или отдельно взятого частного дома. Для Кемеровской области такая установка имеет принципиальное значение, так как в регионе ест острая необходимость по обеспечению электроэнергией труднодоступных, отдаленных поселков.

Панели небольшой электростанции подстраиваются под положение солнца автоматически, могут включаться и выключаться в зависимости от количества накопленной энергии. Как правило загрязнение солнечных панелей серьезно снижает эффективность станции - это проблему кузбасские ученые решили при помощи специального робота. При необходимости он чистит полезную поверхность панелей, что делает установку фактически всепогодной.

Как и в крупных солнечных электростанциях, девайс преобразует энергию света в электрическую и накапливает ее в аккумуляторе. Далее ее можно использовать для внутреннего и внешнего освещения зданий и территорий.

Как уверяют авторы электростанции, ее использование способно почти на треть сократить расходы на освещение в среднесрочной перспективе. При этом для обслуживания мини-электростанции не требуется каких-то специальных навыков.

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