В Кузбассе создали самоочищающуюся солнечную электростанцию

Специалисты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) представили разработку солнечной мини-электростанции, способной самоочищаться от снега и грязи. Кроме того, как передает ТАСС, установка изменяет положение относительно источника света.

По замыслу разработчиков, технологию можно будет применять в сфере ЖКХ, в общественных зданиях и учреждениях. Предусмотрена опция использования уникальной электростанции даже на территории дачного поселка или отдельно взятого частного дома. Для Кемеровской области такая установка имеет принципиальное значение, так как в регионе ест острая необходимость по обеспечению электроэнергией труднодоступных, отдаленных поселков.

Панели небольшой электростанции подстраиваются под положение солнца автоматически, могут включаться и выключаться в зависимости от количества накопленной энергии. Как правило загрязнение солнечных панелей серьезно снижает эффективность станции - это проблему кузбасские ученые решили при помощи специального робота. При необходимости он чистит полезную поверхность панелей, что делает установку фактически всепогодной.

Как и в крупных солнечных электростанциях, девайс преобразует энергию света в электрическую и накапливает ее в аккумуляторе. Далее ее можно использовать для внутреннего и внешнего освещения зданий и территорий.

Как уверяют авторы электростанции, ее использование способно почти на треть сократить расходы на освещение в среднесрочной перспективе. При этом для обслуживания мини-электростанции не требуется каких-то специальных навыков.