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03.06.2021 21:42
Рубрика: Общество

Кузбасс посадит лес

Экономика развивается в "зеленом" русле
Текст: Александр Пономарев (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
В Кузбассе в этом году высадят свыше двух тысяч гектаров леса и расширят "зеленые пояса" крупных промышленных центров - Кемерово и Новокузнецка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Задачу по снижению негативного воздействия на окружающую среду в условиях сохранения темпов и масштабов развития базовых отраслей региону приходится решать с учетом адаптации к мировым климатическим трендам. "Зеленый" вектор развития промышленного блока Кузбасса, закрепленный в Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года, недавно обсудили в Кемерово участники II Международного женского форума.

Фото: Марк Редькин / РИА Новости
Российский лес поглощает вдвое больше углерода, чем считали ранее

"Климатическая повестка сегодня выходит на одно из первых мест в мире. При этом для Кузбасса она имеет большую значимость и затрагивает вопросы обеспечения экономической безопасности в связи с перспективой введения ЕС углеродного сбора на экспортируемую продукцию. А эта продукция всегда была и остается крайне углеродоемкой. Причем в свете нынешней климатической повестки это относится не только к тому, что производит угольная и металлургическая отрасли - драйверы роста экономики Кузбасса, но и к продукции АПК", - отметил глава регионального минприроды и экологии Сергей Высоцкий.

Профессор Кемеровского госуниверситета Галина Мекуш напомнила, что углеродный налог может добавить в среднем до тридцати евро за одну тонну СО2. А, к примеру, цена тонны угля, добытой подземным способом, увеличится сразу на 39 евро. Какая уж тут конкурентоспособность на мировом рынке!

К слову, минувшая холодная зима никак не повлияла на позиции противников массового использования "черного золота", и ехидные комментарии в российских СМИ по поводу замерзающего Техаса и прочих заграниц морально грели только россиян. К примеру, в начале марта этого года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "пришло время отказаться от самого "грязного" ископаемого топлива, которое к тому же становится все дороже - от угля". И предложил закрывать угольные шахты, но при этом обеспечивать шахтеров и сотрудников угольных электростанций работой, в том числе за счет развития возобновляемых источников энергии...

Минувшая холодная зима никак не повлияла на позиции противников массового использования угля

Так что у кузбасских угольщиков и других производителей, создающих углеродный след, два пути: или дожидаться введения налога, или выполнять условия Парижского соглашения по климату. Последнего, напомним, в конце прошлого года потребовал и президент РФ, подписавший указ о сокращении выбросов парниковых газов РФ к 2030 году до 70 процентов от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов.

В Кузбассе для адаптации к климатическим изменениям в этом году предполагается выполнить ряд мероприятий, в том числе провести инвентаризацию парниковых газов. Это серьезная проблема для региона, который остается лидером по выбросам метана в России и с каждым годом только наращивает их объемы. По информации Сергея Высоцкого, с 2009-го по 2019-й годы метановые выхлопы стационарных источников увеличились на 305 тысяч тонн, или почти на сорок процентов. В то время как рост выбросов без учета метана составил всего 2,4 процента.

Фото: iStock
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Проектов, направленных на снижение загрязняющего воздействия на атмосферу в целом, сейчас в Кузбассе реализуется немало. К примеру, в Новокузнецке в рамках регионального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" по итогам прошлого года плановые показатели по уменьшению выбросов удалось сократить вдвое, и темпы ни власти, ни бизнес снижать не намерены. Ну а на перечисление успешных проектов декарбонизации пока достаточно пальцев одной руки. Учитывая, что, как выразился кто-то из местных экологов, угольщики традиционно думают о климатической повестке в последнюю очередь.

Еще одно важное направление работы в соответствии с рекомендациями Парижского соглашения и указами президента России - исследование возможностей повышения поглотительной способности лесов. Проблема в том, что сегодня около 60 процентов объема зеленых насаждений в Кузбассе практически не поглощают углерод. По информации директора Кузбасского ботанического сада, доктора биологических наук Андрея Куприянова, для того чтобы восстановить функцию поглощения углекислого газа естественными лесами, необходимо их регулярно обновлять - ежегодно сажать новые деревья на площади не менее девяти тысяч гектаров. Местных ресурсов пока на это не хватает.

Новые леса в этом году в Кемеровской области будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаров

Новые леса в этом году в Кемеровской области будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаровСегодня в Кузбассе функционируют семь питомников, которые в нынешнем году поставят пять миллионов единиц посадочного материала - сеянцев кедра, сосны сибирской и обыкновенной, лиственницы сибирской. А еще пару миллионов сеянцев придется закупать за пределами области. Треть затрат возьмет на себя государство, остальное оплатят арендаторы лесных участков. Новые леса в этом году будут созданы на площади свыше двух тысяч гектаров, и, кроме того, предстоит расширить "зеленые пояса" вокруг Кемерова и Новокузнецка. К 2024 году намечено добиться того, чтобы уровень восстановления леса полностью покрывал нанесенный ему ущерб.

Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды

Вопрос сокращения выбросов углекислого газа высветил еще одну проблему: высадки деревьев, поглощающих гораздо больше углекислого газа, чем привычные для нас сосны, кедры и березы. Ее решение помогло бы Кузбассу ускорить достижение показателей углеродной нейтральности. Первая экспериментальная попытка в этом направлении предпринята в Кемерове. Галина Мекуш в апреле начала выращивать пять привезенных из Ставропольского края сеянцев павловнии - искусственно выведенной южной породы дерева. Все ростки прижились в горшках и продолжили расти после пересадки в открытый грунт. Считается, что павловнии не только прибавляют по три-пять метров в год, но и поглощают в десять раз больше углекислого газа, чем другие растения. Правда, к эксперименту ученой даже многие коллеги относятся скептически: дескать, еще советский опыт показал, что это теплолюбивое дерево в условиях Сибири может круглогодично расти только в закрытой оранжерее.

А в июне в столице Кузбасса на отвале вскрышных пород одного из угольных разрезов намечено открыть опытно-показательный полигон для разработки инновационных технологий биорекультивации нарушенных земель. Как уточнил Андрей Куприянов, там будет испытываться различный видовой состав деревьев, кустарников и травянистых растений.

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