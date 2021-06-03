В Новосибирске малолетний ребенок провалился в канализационный люк

В Новосибирске маленький ребенок во время прогулки с мамой наступил на канализационный люк и провалился вниз. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Несчастный случай произошел вчера на проспекте Карла Маркса. Известно, что ребенку исполнился 1 год и 9 месяцев. После падения в канализацию его достали очевидцы происшествия. Малыша пришлось отвезти в больницу.

Как выяснили следователи, на люке колодца не было одного из фиксирующих креплений, из-за чего крышка и перевернулась. Для определения тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание конструкции, уже установлены.