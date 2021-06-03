В Томской области при поддержке ТПУ создадут первый в России технологический полигон для добычи "трудной" нефти

О создании уникальной площадки на Петербургском международном экономическом форуме сегодня договорились губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Томский политехнический университет является одним из ключевых участников масштабного проекта "Палеозой", цель которого - создание технологии поиска трудноизвлекаемых запасов нефти в отложениях доюрского комплекса. Проект реализуется при поддержке администрации Томской области представителями Центра индустриальной интеграции "Газпромнефть - Технологические партнерства", "Газпромнефть-Востока", Томского политехнического университета и компаний-партнеров.

"Томская область стала нашим надежным партнером в реализации проекта "Палеозой". Для создания эффективных отечественных решений по поиску и разработке нефти из доюрских горизонтов мы объединили усилия с научным сообществом, в первую очередь с Томским политехническим университетом. Уже до конца 2021 года мы представим прототип российской промышленной технологии для разведки и добычи палеозойских углеводородов. Проект имеет большое значение для отрасли, поскольку с доюрскими запасами связаны перспективы развития нефтедобычи не только в Томской области, но и в других сибирских регионах. Планируется, что в 2024-2025 годы технология будет тиражирована для изучения и освоения палеозойских ресурсов в ХМАО-Югре и ЯНАО", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Совместный проект предполагает создание в Томской области технологического полигона для тестирования и внедрения передовых инструментов поиска запасов доюрского комплекса.

"Поиск новых эффективных технологий добычи "трудных" углеводородов - задача масштабов страны, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин на подписании соглашения. - Однако наши томские ученые и производственники имеют все шансы решить эту задачу вместе с мощным научно-технологическим блоком компании "Газпром нефть". Сегодня нужен технологический прорыв, который позволит дать второе дыхание нашей нефтянке. Вместе с Александром Дюковым мы сделали еще один важный шаг, который поможет этот прорыв приблизить".

Регион и компания намерены совместно создать лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок. Продолжится сотрудничество в области образования и научно-технологической деятельности в сфере трудноизвлекаемых запасов и оптимизации добычи на зрелых месторождениях.

"Это закономерный итог успешной совместной работы в рамках проекта "Палеозой". Как известно, кроме геологических нюансов, существуют и технологические сложности, связанные с залежами палеозойского периода. На данный момент не существует полноценного пакета технологий, необходимого для успешного освоения и разработки этих залежей. Именно для этого и нужен технологический полигон. Физически он будет располагаться в Томской области, на участках, где есть залежи нефти палеозойского периода. И там можно будет опробовать различные технологии для ее добычи. ТПУ будет там представлен и сотрудниками, выполняющими различные задачи на самом полигоне, и в качестве организации, верифицирующей и проверяющей научные разработки всех участников проекта. Здесь в полной мере будет использоваться научный потенциал ТПУ", - говорит и.о. ректора ТПУ Андрей Яковлев.

"Газпром нефть" и администрация Томской области планируют развивать цифровую платформу проекта "Палеозой", также внедряемую на базе ТПУ. Инновационное решение будет включать в себя виртуальную модель полигона, единую и доступную онлайн для участников проекта интегрированную базу данных по исследованиям и опытно-промышленным испытаниям.

"В рамках реализации стратегического проекта "Палеозой" в Томской области на базе ТПУ планируется запустить R&D-центр. Он будет драйвером развития по поиску и освоению запасов доюрского комплекса и центром компетенций разработки трещиноватых и карбонатных коллекторов. Задачей центра также будет является трансляция и тиражирование технологий как внутри РФ, так и за ее пределы. Цифровая платформа может быть тонко настроена под потребности участников реализации проекта. При этом в ней, как во многих системных решениях, заложен эффект синергии: результаты работы наших команд - администрации Томской области, "Газпром нефти", Томского политехнического университета - будут кратно усилены при подобном цифровом взаимодействии", - говорит директор программ "Палеозой" Центра индустриальной интеграции "Газпромнефть - Технологические партнерства" Павел Верещагин.

Справка

Проект "Палеозой" нацелен на создание рентабельной технологии поиска углеводородов в доюрском комплексе. Проект состоит из двух основных блоков: научно-исследовательские работы и геологоразведочное бурение. Оператор проекта - Центр индустриальной интеграции "Газпромнефть - Технологические партнерства". Работы по проекту проводятся специалистами "Газпромнефть-Востока" при участии Томского политехнического университета и других вузов, организаций Томской области.

Соглашение о сотрудничестве в сфере разработки трудноизвлекаемых углеводородов между "Газпром нефтью" и Томской областью было заключено в 2016 году. Технологический проект "Палеозой" был инициирован в 2017 году.

Разработка и тиражирование эффективных инструментов обнаружения палеозойских залежей в перспективе позволит нарастить объем ежегодной добычи палеозойской нефти до 18 млн тонн по всей Западной Сибири. В целом запасы палеозойской нефти на территории этой части России эксперты оценивают в более 26 млрд тонн.