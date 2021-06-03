Военные ЦВО построили защитную дамбу под Кызылом

Солдаты и офицеры Центрального военного округа в очередной раз поддержали в трудную минуту гражданское население. Чтобы предотвратить затопление пригорода Кызыла, они построили там защитную дамбу.

"В ходе проведения работ военнослужащими было уложено почти 3 тысячи мешков с грунтом. Протяженность возводимой дамбы составила около 500 метров. Для оказания помощи местным жителям в борьбе с подтоплением задействовано более ста военнослужащих и 6 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Там объяснили, что сложная паводковая ситуация в Республике Тыва сложилась из-за обильных ливневых дождей и таяния снега в горах. Справиться со стихией своими силами оказалось проблематично, и правительство Тувы обратилось за помощью к командующему Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину. Тот оперативно принял решение, и в район паводка отправили личный состав. Солдаты работали не покладая рук, и защитная дамба под Кызылом была построена в рекордно короткие сроки.