За 365 лет Иркутск превратился из маленького острога в крупный областной центр. С середины ХХ века вклад в формирование современного облика города вносят ангарские цементники.

В 1957 году в Ангарске ввели в эксплуатацию первую вращающуюся печь цементно-горного комбината, и уже с 1960-х ни одна крупная стройка в Восточной Сибири не обходилась без участия завода. В Иркутске на ангарском цементе возведено множество крупных объектов и жилых комплексов.

В XXI веке Ангарский цементно-горный комбинат, как и административный центр Иркутской области, выходит на новый этап развития. С 2017 года потребление цемента в регионе постепенно возрастает в связи с ускорением темпов жилищного строительства, переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, реализацией федеральной программы по возведению и ремонту школ. Одним из крупнейших объектов, построенных в Иркутске на ангарском цементе, стал Ледовый дворец.

Более 60 лет Ангарский цементно-горный комбинат обеспечивает стройки высококачественным цементом, дает работу сотням людей, вносит свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Ежегодно АО "Ангарскцемент" признается лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области в группе "Строительный комплекс".

За период с 2017 по 2019 год в АО"Ангарскцемент" реализовано три крупных инвестиционных проекта экологической направленности. Их общая стоимость - 381 миллион рублей. Так, на складах цемента установлено 25 рукавных фильтров. На другом объекте - вращающейся печи № 1 - введен в эксплуатацию новый электрофильтр швейцарского производства. В 2020-м аналогичный фильтр смонтирован и на печи № 2.

В 2019-м завершено техническое перевооружение системы аспирации цементных мельниц № 6 и 7 с установкой рукавных фильтров. Максимальное значение запыленности воздуха на выходе из фильтров в атмосферу не превышает 10 мг/м3.

В мае 2020 года комбинат заключил договор управления с АО "ХК "Сибцем" (один из крупнейших акционеров АО "Ангарскцемент"). Работа в составе холдинга позволяет предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. В текущем году функции по продаже продукции цементного завода Ангарска перешли к ООО "ЗапСибЦемент" - сбытовой компании холдинга "Сибирский цемент".

Отгрузка цемента на заводе производится различными видами транспорта, при этом востребованной у потребителей остается автодоставка. С 2014-го по 2020-й на комбинат поступило девять цементовозов. Обновленный автопарк позволяет реагировать на потребности рынка еще более оперативно.

Ради удобства покупателей компания постоянно совершенствует виды и способы отгрузки. В 2017 году комбинат освоил новый вид упаковки - цемент на паллетах, а с 2020-го начал отпускать продукцию в мешках меньшего объема (по 25 кг).

Качество цемента на каждом этапе производства контролирует заводская лаборатория. Предприятие обеспечивает подразделение современным оборудованием мирового уровня

Справка

Сегодня АО "Ангарскцемент" - одно из ведущих предприятий цементной отрасли Восточной Сибири, его мощность составляет 1,3 миллиона тонн продукции в год. Как и прежде, комбинат продолжает поставлять цемент на стройки Иркутска и близлежащих регионов, сохраняя главные конкурентные преимущества: стабильно высокое качество выпускаемых стройматериалов и достойный уровень сервиса.

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