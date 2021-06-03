На Ставрополье на главу федерации тенниса завели 29 уголовных дел

Глава федерации тенниса Ставропольского края стал фигурантом 29 уголовных дел. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

С 2017 по 2020 годы подозреваемый заключил с министерством физической культуры и спорта Ставрополья договор на проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по теннису. Но глава федерации присвоил деньги, которые выделили из бюджета на питание судей во время спортивных событий. В результате правоохранители оценили ущерб минспорту региона на сумму более чем в один миллион рублей.

Нарушения выявили следователи СКР совместно с полицией края. По факту случившегося возбуждено 29 уголовных дел по части третьей статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Все они объединены в одно.