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03.06.2021 18:16
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье на главу федерации тенниса завели 29 уголовных дел

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Глава федерации тенниса Ставропольского края стал фигурантом 29 уголовных дел. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

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С 2017 по 2020 годы подозреваемый заключил с министерством физической культуры и спорта Ставрополья договор на проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по теннису. Но глава федерации присвоил деньги, которые выделили из бюджета на питание судей во время спортивных событий. В результате правоохранители оценили ущерб минспорту региона на сумму более чем в один миллион рублей.

Нарушения выявили следователи СКР совместно с полицией края. По факту случившегося возбуждено 29 уголовных дел по части третьей статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Все они объединены в одно.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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