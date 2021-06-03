С апреля саперы разминировали в Чечне более 90 га местности

Саперы Южного военного округа продолжают разминировать некоторые районы Чечни и Ингушетии. В пресс-службе ЮВО сообщили, что только за два минувших месяца они очистили от взрывоопасных предметов более 90 гектаров сельскохозяйственных угодий в лесничестве Ачхой-Мартановского района.

Работу там военные начали 1 апреля. Всего им предстоит обследовать более 300 га территории. "Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах ОВР-2 "Сокол". В работе военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2 и искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", - уточнили в пресс-службе округа.

Там добавили, что к опасным работам привлечены группы разминирования дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также расчеты минно-розыскных собак.

Проблемы в работе саперов главным образом связаны с тем, что планы минирования местности, составленные во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе, почти не сохранились. Инженерным подразделениям приходится работать на обширных территориях, даже толком не зная, есть в земле бомбы, мины и снаряды или их нет.

В любом случае саперы действуют профессионально и не забывают о собственной безопасности. Сохранить жизнь и здоровье в форс-мажорных обстоятельствах им помогут индивидуальные средства защиты и специальная техника.

Так, защитные костюмы ОВР-2 "Сокол" спасают солдат и офицеров от осколков, образующихся при срабатывании взрывных устройств с неконтактным взрывателем и реагирующих на присутствие рядом металла. Бронированные элементы "Сокола" изготовили из легкого и высокопрочного полиэтилена, что позволило сократить вес защитного костюма до 8,5 кг.

Для сравнения: масса комплекта "Дублон", которым саперы пользовались прежде, достигала 40 кг. К тому же верхнюю ткань защитного костюма конструкторы сделали негорючей. Военные быстро оценили и другое ценное качество "Сокола" - он сохраняет защитные свойства при температурах от - 40 до + 50 градусов, при этом не боится дождя и снега.

Помимо средств защиты саперы используют в работе современные миноискатели "Коршун". Они обнаруживают взрывные устройства за различными преградами: бетонными и кирпичными стенами, заборами из колючей проволоки, асфальтовым и бетонным покрытием дорог.

Справка "РГ"

К разминированию и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии инженерные подразделения ЮВО приступили в мае 2012 года. Первоначально планировалось обследовать и обезопасить около 16 тысяч гектар земель сельхозназначения и лесного фонда.

Однако масштаб опасной работы оказался куда больше. Менее чем за девять лет саперы обследовали около 23 тысяч гектар местности. Они обнаружили и уничтожили более 40 тысяч мин, снарядов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.