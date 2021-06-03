В Ингушетии в массовой драке из-за земли пострадали шесть человек

В Назрани конфликт из-за земельного участка закончился массовой дракой, после которой за медицинской помощью обратились шесть человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Ингушетии, в республиканскую больницу пришли три местных жителя разного возраста. Как выяснилось, они получили травмы в драке.

"В ходе опроса установлено, что телесные повреждения ими получены в результате переросшей в драку ссоры с ранее известными им жителями Назрани из-за земельного участка ", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в больницу обращались еще три человека, представлявшие в конфликте противоположную сторону и тоже получившие телесные повреждения. Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов изъяли у участников драки два травматических пистолета, на которые имелись разрешения.