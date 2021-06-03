Высшие чины Ставрополья ежегодно будут проходить проверку спецслужб

Правоохранители будут проверять членов правительства Ставропольского края, а также кандидатов на работу в региональном кабинете министров. На такой шаг власти региона пошли после череды уголовных дел, когда сразу несколько топ-менеджеров оказались под арестом. "Мы договорились, что такие проверки будут ежегодными", - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, со спецслужбами заключено соглашение, по которому новому кандидату на место в правительстве края удастся занять его только после соответствующего аудита со стороны четырех ведомств: следственного комитета, ФСБ, МВД и прокуратуры.

Напомним, весной этого года были арестованы сразу два заместителя председателя правительства Ставрополья - Александр Золотарев и Роман Петрашов. Так, Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя 12 марта. Следствие считает, что чиновник с 2017 года вместе с заместителем министра, а впоследствии министром строительства и архитектуры Ставрополья Алексеем Когарлыцким получил взятки от застройщиков на сумму около 63 миллионов рублей. К слову, Когарлыцкий сейчас находится за решеткой и активно сотрудничает со следствием.

А Петрашов, по версии правоохранителей, с 2013 по 2015 год положил в свой карман не менее 130 миллионов рублей. Эти деньги ему передали за предоставление гарантий заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.