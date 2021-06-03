Белоусов объяснил решение вывести доллар из структуры ФНБ

Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) обусловлено угрозой санкций США, заявил на ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Это вполне осмысленное решение. Это связано, в том числе, и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", - цитирует его ТАСС. По мнению Белоусова, эта мера никак не отразится на курсе рубля. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. После изменений в структуре фонда останутся евро (40%), китайские юани (30%), золото (20%), фунты стерлингов и японские йены (по 5%).

По состоянию на 1 мая, объем ФНБ составил 13,825 трлн рублей (185,87 млрд долларов), или 12% ожидаемого в 2021 году объема российского ВВП. Объем ликвидных активов фонда (средства на счетах в Банке России) составил 8,66 трлн рублей (116,43 млрд долларов).

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