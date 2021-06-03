Хуснуллин: Необходимо заниматься развитием водного транспорта

Одна из новых задач в сфере транспорта - развитие водных путей. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на сессии "Транспортный каркас экономики" Петербургского международного экономического форума.

Для развития водного транспорта необходимо поднять уровень воды в реках до четырех метров, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Сейчас он ниже трех метров. Если уровень поднимется, на реках не только активизируется пассажирское сообщение, но наладятся и грузоперевозки, считает он.

Больной темой назвал Хуснуллин городской транспорт. Чем меньше люди проводят в пути, тем они лучше работают и качественнее живут, подчеркнул Хуснуллин. В городской транспорт необходимо интегрировать железную дорогу, считает вице-премьер.