В Калининградской области заработала льготная кредитная программа для инвесторов, готовых вовлекать объекты культурного наследия в экономический оборот.

Предприниматель может получить из регионального бюджета до 500 миллионов рублей без процентов на научно-исследовательские, проектные, строительные и реставрационные работы. И еще столько же в виде безвозмездной выплаты при условии выполнения всех условий программы и целевого расходования кредита.

В течение десяти лет после заключения договора заем можно не возвращать. Предполагается, что за это время инвестор реализует проект и историческое здание начнет приносить прибыль.

Первые объекты, которые предприниматели приведут в порядок в рамках льготной кредитной программы, уже определены. Это заброшенный пивоваренный завод "Понарт" и форт N 3, расположенные в Калининграде, водяная мельница в поселке Железнодорожный, старинный немецкий особняк в Светлогорске и замок Тевтонского ордена Рагнит в Немане. Разрушающиеся или даже руинированные здания превратят в музеи, гостиницы, рестораны, на их территории появятся SPA-зоны и торгово-развлекательные кварталы.

Одним из крупнейших по объему работ является проект восстановления и хозяйственного использования замка Рагнит. Старинное здание XIII века пережило Вторую мировую войну. Однако в 1976 году во время съемок фильма "Двадцать дней без войны" его взорвали ради красивых кинокадров. Одна из внутренних стен рухнула, окончательно превратив Рагнит в руины.

Взять эти руины в аренду не побоялся неманский предприниматель Иван Артюх. Ранее он открыл в небольшом городке на востоке области ресторан, гостевой дом и крафтовую сыроварню, ставшую новым центром притяжения путешественников. Однако многие калининградцы и гости региона пока рассматривают Неман как локацию одного дня. Местному туристическому кластеру не хватает локомотива, который сможет удержать туристов на несколько ночей. Именно такая роль уготовлена Рагниту.

Старинные усадьбы, другие интересные объекты могут получить второе дыхание как гостевые дома, культурные центры или арт-пространства

Работы в замке начались задолго до старта льготной кредитной программы. Волонтеры и строители расчищают Рагнит, в том числе сеть замковых подвалов, от многолетнего мусора и дерна. Центральную площадь замостили брусчаткой, у сторожевой башни появилась крыша из керамической черепицы. А благодаря беспроцентному займу в замке откроются музей и отель, которые дадут мощнейший синергетический эффект другим туристическим объектам Немана.

- Главное условие, которое мы ставим перед участниками новой программы, таково: результатом должно стать не только сохранение, но и вовлечение старинных сооружений в хозяйственный оборот, их приспособление для современного использования, - комментирует ситуацию руководитель областного центра "Мой бизнес" Кирилл Лило. - Это значит, что в муниципалитетах появятся новые точки роста экономической активности, новые места притяжения туристических потоков. Они будут способствовать развитию смежных отраслей экономики, созданию новых рабочих мест.

Но самый очевидный эффект, который может принести мера поддержки, связан с развитием региональной киноиндустрии. В калининградском министерстве по культуре и туризму надеются, что благодаря кредитной программе в регионе появится еще больше локаций, интересных кинопроизводителям.

Янтарный край в последние годы уже стал точкой притяжения для киношников со всей страны. Продюсеров привлекает возможность компенсировать часть затрат на съемки из регионального бюджета. Систему киноребейтов Калининградская область запустила в 2017 году в числе первых в РФ, и сейчас размер компенсации в регионе достигает 40 процентов. А сценаристы и режиссеры ценят необычную калининградскую архитектуру, сочетающую в себе множество стилей.

- Это отличная идея - выдавать беспроцентные займы на восстановление объектов культурного наследия, - отмечает глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак. - Замки, кирхи, старинные усадьбы, другие интересные объекты могут получить второе дыхание и как гостевые дома, культурные центры или арт-пространства, и как локации для киносъемок.

По словам министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрия Кускова, программа вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот вызвала большой интерес среди калининградских предпринимателей и получила общероссийский резонанс.

- Коллеги из других регионов активно интересуются условиями. Это одна из наших практик, у которых есть хорошие перспективы в плане тиражирования по стране, - подчеркивает Дмитрий Кусков.

Реализация программы запланирована на 2021-2023 годы. Затем, если инвесторы продолжат проявлять интерес к льготным займам, ее могут продлить.