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02.06.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Найти точки опоры

На развитие Севморпути будет направлено 73 миллиарда рублей
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
В инфраструктуру Северного морского пути предполагается инвестировать серьезные средства. На эти цели в 2021 году будет направлено 73 миллиарда рублей, сообщил директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров.
Сегодня порт Мурманск "обрастает" новыми инвестиционными проектами Фото: РИА Новости www.ria.ru Сегодня порт Мурманск "обрастает" новыми инвестиционными проектами Фото: РИА Новости www.ria.ru
Сегодня порт Мурманск "обрастает" новыми инвестиционными проектами Фото: РИА Новости www.ria.ru

Государство и крупные компании, ведущие свой бизнес в Арктике, намерены вкладывать средства в подъездные пути к портам, создание подходных морских каналов, ледозащитных сооружений. При этом лидирующим инвестором в подходные морские каналы должно стать государство, поскольку именно оно является их собственником.

Фото: Сергей Николаев
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Задачу развития портовой инфраструктуры СМП предстоит решить в сжатые сроки. Согласно планам развития северной морской магистрали, в 2028-2029 годах предполагаемый грузооборот может превысить пропускные возможности арктических портов. За два последних расчетных года по Севморпути предполагается перевозить 104 и 107 миллионов тонн грузов, однако сейчас пропускная способность портов не превышает 97 миллионов тонн.

Требуют решения и другие проблемы. Не все порты Северного морского пути на сегодняшний день можно считать полноценными инфраструктурными опорными точками. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали развитие арктических портов на местах. Внимание экспертов привлекли два порта, входящие в число основных для инфраструктуры СМП - Сабетта и Диксон.

Вахтовый поселок-порт Сабетта на берегу Обской губы, где проживают около 22 тысяч человек, фактически занимает центральное положение на Северном морском пути. Однако сегодня этот порт полуавтономен. По мнению авторов исследования, он одновременно и работает на развитие транспортной системы в Арктике, и изолирует себя от нее. Порт обслуживает газовозы, везущие ямальский газ в Европу и Азию, но при этом он "заточен" сугубо под нужды проекта, не являясь убежищем для судов, не принимая и не обслуживая корабли, которые не относятся к проекту "Ямал СПГ". Ученые приводят случай, когда неисправное грузовое судно было отбуксировано на рейд Сабетты, но администрация порта категорически отказалась принять его.

- Сабетта парадоксальным образом является символом Северного морского пути и наиболее убедительным свидетельством воплощения амбициозных планов по его загрузке, но при этом функцию поддерживающей - опорной - инфраструктуры порт практически не выполняет, - считают исследователи.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Что касается Диксона, то сегодня он является полным антиподом Сабетте. В 2015 году Диксон, являющийся самым северным материковым поселком в мире, отметил 100-летний юбилей. Сейчас он находится в упадке. По данным за 2020 год, в нем живут 529 человек. По словам путешественника из Екатеринбурга Олега Приходько, снявшего фильм "Диксон. Жизнь на краю света", в поселке из-за высоких коммунальных платежей нет никакого бизнеса, кроме трех магазинов. Его соприкосновение с Северным морским путем выражается сегодня в летнем завозе генеральных грузов и немногочисленных поставках попутных грузов ледоколами. Перспективы развития Диксона сегодня связываются с разработкой Сырадасайского месторождения угля на полуострове Таймыр, в 120 километрах к юго-востоку от поселка. Запасы месторождения оцениваются в 5,7 миллиарда тонн, начать его освоение предполагается в 2021 году.

Ученые резюмируют: представление об СМП как о целостном проекте, проверяемое на практике в отдельных поселках, далеко не во всем совпадает с реальностью.

Иную точку зрения высказывает Михаил Григорьев, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. По его мнению, на коммерческие порты нельзя возлагать выполнение несвойственных им функций.

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- В 2020 году уже было два случая с поломками судов, которые вполне успешно буксировались в Мурманск. Если судно крупное, то для него может потребоваться стапель или док. Но создавать в портах СМП капитальные судоремонтные мощности экономически нецелесообразно, - убежден эксперт. - Безусловно, разумно иметь возможность проводить аварийный ремонт судов, оперативно размещать ремонтные бригады. Но в Сабетте все это есть, и такие ремонты там можно провести. А что касается ситуации с размещением аварийного судна на рейде, то требование его убрать было абсолютно правильным, поскольку оно мешало судоходству. Ведь ситуации с угрозой жизни экипажа не было, судно находилось на плаву. А если судно имеет небольшую осадку, его вполне можно отбуксировать в Архангельск.

Имеющаяся транспортная система сейчас работает без серьезных нареканий, а значит, существующих портов пока достаточно. Кроме того, государство не должно слишком сильно спонсировать бизнес крупных коммерческих компаний. Развивать портовую логистику - это их задача, добавляет эксперт.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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