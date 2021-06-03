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03.06.2021 20:57
Рубрика: Культура

Святить - и никаких гвоздей!

После 40-летнего перерыва открылась Преображенская церковь на острове Кижи
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Знаменитая 22-главая Преображенская церковь "без гвоздей" на острове Кижи впервые после сорокалетнего перерыва открыла свои двери. Посетители увидели уникальный резной золоченый иконостас. Первыми в храм попали школьники - участники Детского праздника в Кижах, который традиционно дает старт началу лета на острове. Это почти 500 ребят и педагогов Карелии.
Двадцатидвухглавая Преображенская церковь впервые после сорокалетнего перерыва открыла свои двери. Фото: Сергей Михеев Двадцатидвухглавая Преображенская церковь впервые после сорокалетнего перерыва открыла свои двери. Фото: Сергей Михеев
Двадцатидвухглавая Преображенская церковь впервые после сорокалетнего перерыва открыла свои двери. Фото: Сергей Михеев

Преображенская церковь в списке всемирного наследия ЮНЕСКО по России занимает второе место по времени ее включения. Впереди - исторический центр Санкт-Петербурга с комплексом памятников, замыкает тройку Московский Кремль. Находясь в таком солидном соседстве, храм должен выглядеть соответствующе. Поэтому к его реставрации подходили особенно тщательно. Сложность задачи заключалась в том, что уникальная конструкция была выполнена топором, без гвоздей. В пятидесятых годах прошлого века под руководством Александра Ополовникова сняли тесовую обшивку сруба и железную обивку глав церкви, тогда храм вновь приобрел свой первоначальный облик. По второму проекту в церковь ввели металлический каркас и закрыли для посетителей в связи с аварийным состоянием. Внутри памятника демонтировали полы, потолки, сняли иконостас, старые бревна меняли на новые без разборки стен. Общий вес храма - 600 тонн. На его постройку использовали три тысячи бревен.

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Одновременно работали и над иконостасом. Он отличается особым великолепием и является одним из крупнейших резных золоченых иконостасов в Олонецкой епархии. Высота центральной части иконостасной рамы превышает семь метров, длина - почти 24. По количеству икон четырехрядный Преображенский иконостас можно отнести к категории наиболее масштабных среди храмов Русского Севера.

Иконостас церкви отличается особым великолепием. Высота его центральной части превышает семь метров, длина - почти 24. Фото: Игорь Георгиевский / Музей-заповедник Кижи

- Многосоставной иконостас церкви Преображения Господня органично вписывается в храмовую архитектуру, удивительным образом наполняет Божий дом таинственностью и легкостью. От приглушенного цвета золоченой резьбы, обрамляющей иконы, исходит тепло и умиротворение, - прокомментировала главный хранитель музейных предметов Анастасия Диброва.

Общий вес храма - 600 тонн. На его постройку использовали три тысячи бревен

Участники Детского праздника, которые первыми зашли в церковь, не смогли не спеть. Под сводами церкви торжественно зазвучал Валаамский духовный распев в исполнении детского образцового коллектива России и Карелии - хора "Теллерво" под руководством Ирины Белковский. Как потом признались ребята, они очень волновались, но голоса не дрогнули.

И еще одна хорошая новость: в Преображенской церкви будут проводить богослужения.

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