Северная столица будет развивать трамвайную сеть

В Санкт-Петербурге вновь заговорили об отложенной транспортной реформе. К 2024 году она должна быть реализована, а вместе с ней - и большие планы по развитию трамвайной сети.

Стоит напомнить, что история петербургского трамвая начинается со второй половины XIX века, и именно в Северной столице в 1880 году прошли первые испытания электрического вагона. На начало 1917 года в Петрограде уже было 29 трамвайных, девять коночных маршрутов и один маршрут парового тягача. Этот вид транспорта работал и во время блокады, а к концу восьмидесятых годов протяженность путей составляла около 600 километров, работало 67 маршрутов.

Трамвайная сеть была такой большой, что была включена в Книгу рекордов Гиннесса. Это был результат последовательного развития: все послевоенное время протяженность трамвайных трасс росла значительными темпами: в пятидесятые было построено 70 километров путей, в шестидесятые - 82, в семидесятые - 140. В 1993 году в городе все еще было 67 маршрутов протяженностью 594,8 километра и порядка двух тысяч вагонов. Значительное сокращение сети началось в девяностые годы, а к началу нулевых число маршрутов уменьшилось до 50.

В последующие годы в городе не могли определиться, нужен трамвай или нет. Отчасти это произошло потому, что изменилась и направленность пассажирских потоков, которая перестала совпадать с трамвайными путями, утверждает Михаил Якимов, профессор МАДИ.

Теперь к идее развития дешевой альтернативы метро в виде самого экологически чистого транспорта, который курсирует по выделенным линиям и редко стоит в пробках, "внезапно" вернулись.

Электрическая тяга - лучший вид тяги на городском транспорте, так как она удобно масштабируется и экономно расходуется

За три года в город прибудет 255 новых вагонов трамваев, 55 километров старых рельсов заменят на бесшумные. Кроме того, планируется запустить 83 стилизованных под ретро современных трамвайных состава в центре города. Два трамвайных парка - во Фрунзенском и Петроградском районах города - ждут реконструкции, модернизируют 302 километра кабельно-контактных сетей. Кроме того, в городе появятся 422 новые тяговые подстанции и несколько обособленных путей. Также планируется запустить 15 скоростных маршрутов - как в центре, так и на окраинах города.

Помимо прочего, напоминают эксперты, требуется обновить порядка 500 вагонов (согласно статистике износ парка составляет 70 процентов) и не менее 170 километров путей.

"Новые трамваи на существующей энергосистеме не поедут, она не предназначена под сегодняшние мощности, под сегодняшний комфорт", - заявили в Смольном, уточнив, что реализация планов будет идти поэтапно.

Вполне возможно, что к реализации намеченных планов может подключиться и бизнес. С января 2013 года развитием частного трамвая "Чижик" в городе занимается Транспортная концессионная компания (ТКК). В мае 2016 года Смольный заключил соглашение с ТКК о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе протяженностью 14 километров, которая была запущена через два года.

Проект "Чижик" является положительным примером реконструкции и эксплуатации частной трамвайной сети, поясняет эксперт группы компаний SRG Евгений Афанасьев. В качестве примера эффективности трамвая "Чижик" можно привести его вместительность. Он может провозить до 370 человек за раз, это в 1,9 раза больше, чем сочлененный автобус-гармошка, или почти в 3,9 раза больше, чем провозит обычный автобус.

Мнение

Андрей Горев, профессор кафедры транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно- строительного университета:

- На всех направлениях, которые нуждаются в улучшении транспортного обслуживания, трамвай может заменить метро. У нас уникальная трамвайная система, которая изначально строилась как интегрированная. Скажем, к стадиону имени Кирова (вместимостью 100 тысяч человек) на трамвае можно было доехать из любого конца города. То есть были межрайонные трамвайные связи. Потом решили, что трамвайные линии нужно убрать из центра города, что они мешают автомобилям. Пути демонтировали, и трамвайная система оказалась дезинтегрированной. При этом трамвай достаточно дешев в эксплуатации по сравнению, например, с автобусом. Поэтому целый ряд трамвайных маршрутов прибыльные. Вы возразите: все это прекрасно, но трамвай часто стоит в заторах и проще пересесть на метро. Действительно, почему же трамвай не решает проблемы, которые мог бы решать?

Главная проблема: трамвайная система не выделена из автомобильного движения.

Во всех европейских городах давно поняли, что общественному транспорту надо выделять свое пространство. У нас в Петербурге, кстати, еще девять лет назад была принята стратегия развития транспорта, и там четко прописано, что "общественный транспорт должен получить свою изолированную территорию". Это европейский прогрессивный подход. Да только у нас реализовывать его не спешат. Так что увеличить скорость трамвая реально абсолютно. Вот частный "Чижик" тому пример. Средняя скорость трамвая в городе - 12-14 километров в час, у "Чижика" - 22, на десять километров больше.

Что нужно для увеличения скорости в имеющихся условиях, то есть ничего дополнительно не строя и не прокладывая? Наладить светофоры, поставить датчики: чтобы реагировали на приближение трамвая и включали зеленый свет. Это бы обеспечило на треть сокращение расходов. Трамваи бы не стояли в заторах, а двигались по расписанию. И количество трамваев можно было бы уменьшить.

"Чижик", например, перевозит вдвое больше пассажиров, чем обычные трамваи. Меньше трамваев, меньше водителей, вагонов, которые нужно обслуживать, меньше электроэнергии. Так что не нужно космических технологий: внедрите вышеперечисленное - и получите колоссальный прорыв в развитии трамвая и общественного транспорта в целом. Горожане только спасибо скажут.