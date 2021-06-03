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03.06.2021 12:24
Рубрика: Происшествия

Следователи проводят обыски в питерских компаниях по аренде самокатов

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете рассказали подробности о ходе расследования уголовных дел по фактам наездов на детей водителями арендованных и личных электросамокатов. Ранее поручение максимально уделить внимание этим инцидентам отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
На электросамокаты предложено повесить номера

В настоящее время, как сообщили в питерском главке СК России, устанавливаются все обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов. "Так, в Колпинском районе 50-летний мужчина 1 июня на участке аллеи местного "Парка Культуры и отдыха" на личном электросамокате совершил наезд на 4-летнего мальчика. В результате столкновения ребенок получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в следственном ведомстве.

Отмечается, что мужчина, совершивший наезд на ребенка, уже установлен. Ему сегодня предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В Невском районе 2 июня неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на 5-летнюю девочку. После чего с места происшествия он скрылся. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована. В настоящее время ей оказывается необходимая медпомощь.

Виновник аварии разыскивается.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В Московском районе 2 июня 23-летний мужчина, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 4-летнего мальчика. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по этому инциденту.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. "В рамках расследования проводятся обыски в каршеринговых организациях Санкт-Петербурга. В частности следственные действия ведутся в компаниях "WHOOSH", "MOLNIA", "BOLT", "SCOOBEE", "RED WHEELS". Следователи намерены изъять предметы и документы, представляющие интерес для расследования", - рассказали в СКР.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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