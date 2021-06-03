В Архангельской области частные инвестиции стали приоритетным направлением в модернизации ЖКХ.

Как правило, с инвесторами заключаются концессионные соглашения на условиях государственно-частного партнерства. На сегодня в концессию переданы 37 объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Плановый объем инвестиций в них превышает 37 миллиардов рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из самых проблемных сфер во многих регионах. Главная беда - износ инфраструктуры, в том числе тепловых сетей и водопроводов. На ремонт магистральных сетей требуются огромные суммы, которыми муниципальные бюджеты, как правило, не располагают. А промедление с ремонтом из-за нехватки средств только усугубляет проблему. Вот тут и приходят на помощь частные деньги, которые вкладываются в трубу.

При этом желающие инвестировать в сферу ЖКХ, что называется, в очередь не стоят. Специалисты отмечают, что она относится к отраслям с высоким уровнем инвестиционного риска. Причины - низкая рентабельность вложений, долгая окупаемость, задолженности потребителей. Но есть и плюсы, главный из которых - гарантированный рынок сбыта. Даже со скидкой на неплательщиков поток денежных поступлений за услуги ЖКХ всегда обеспечен.

Концессионное соглашение отличается от договора аренды тем, что инвесторы обязаны вкладывать средства - строить новый объект ЖКХ или модернизировать старый. Органы местного самоуправления публикуют в интернете перечень объектов, которые планируется отдать в концессию. Они также должны продумывать инвестиционные мероприятия и актуализировать информацию о коммунальных сетях. Концессионеры порой жалуются на то, что труба им досталась более ржавая, чем значилось в документах, и денег на нее требуется больше.

Чтобы окупить вложения, частный инвестор получает право на доход от использования госимущества - и тут главное, чтобы он не завышал тарифы.

Привлечение внебюджетных средств стало одним из механизмов газификации северных территорий

В 2020 году в Архангельской области работали 50 инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере тепло-, водо- и электроснабжения. Объем вложений в коммунальную инфраструктуру региона составил свыше 55 миллиардов рублей. По данным регионального министерства ТЭК и ЖКХ, с помощью инвесторов за год построили и реконструировали 25 километров водопроводных сетей, 21 километр теплопроводов, 100 километров электросетей. Кроме того, инвесторы нарастили мощности трансформаторных подстанций, запустили три котельные и продолжили реконструкцию Северодвинской ТЭЦ-1.

- Главным результатом реализации инвестпрограмм в сфере ЖКХ стало снижение аварийности и потерь энергоресурсов, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Поморья Дмитрий Поташев. - Так, реконструкция котельных в селе Холмогоры и деревне Заполье Холмогорского района, котельной центральной районной больницы в городе Онеге позволила повысить качество теплоснабжения этих населенных пунктов.

Тепло на Севере особенно ценят. Если зимой в 40-градусные морозы аварийная котельная встанет - будет настоящее ЧП. Кроме того, очень важно, на каком топливе работает источник тепла. К примеру, жители архангельского поселка Затон регулярно жаловались на черный дым и копоть от старой котельной, работающей на мазуте. Она была построена по проекту 1932 года, который не предусматривал очистных установок. В итоге весь дым несло прямо на жилые дома. Устаревшую котельную решили вывести из эксплуатации, а взамен построить современную, на биотопливе. За помощью обратились к частному инвестору.

- Мы заранее изучили опыт работы этой компании в сфере теплоснабжения. Убедились, что инвестор применяет экологическое топливо, которое работает на благо местных жителей. Новая технология оказалось эффективной для территорий, приравненных к районам Крайнего Севера, - пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

Новая котельная в Затоне работает на щепе и опилках. Поселок больше не страдает от вредных выбросов продуктов горения. Шесть котлов стабильно снабжают его теплом. За все время работы объект отключался лишь на время гидравлических испытаний сети. При модернизации с помощью инвесторов других котельных региона их также стараются переводить на биотопливо или газ.

Больших финансовых вложений требует система водоснабжения и водоотведения. В Поморье ключевыми проектами в этой сфере стали реконструкция центральных водоочистных сооружений и водопроводных колонок в Архангельске, модернизация системы обеззараживания воды на острове Хабарка и строительство водозабора в селе Яренск. С помощью инвестиций в минувшем году питьевую воду нормативного качества получили более 313 тысяч жителей Поморья.

Привлечение внебюджетных средств также стало одним из механизмов газификации северных территорий. За счет частных инвесторов газопровод протянули к почти полутора тысячам индивидуальных домов и квартир в разных районах области.

Не всегда процесс идет гладко. Порой муниципалитеты нарушают правила заключения концессионных соглашений. Администрация одного из районов Поморья передала в пользование двум коммерческим организациям свыше 30 объектов теплоснабжения в 12 сельских поселениях без проведения конкурсных процедур. По закону это возможно только при заключении концессионного соглашения по результатам конкурса. Суд обязал районную власть его провести.

Но такие случаи единичны, в основном местные власти понимают всю степень ответственности за коммунальное хозяйство. В ближайшее время в Поморье планируют заключить еще 50 концессионных соглашений, которые позволят до 2025 года привлечь в региональную сферу ЖКХ свыше восьми миллиардов рублей.

В тему

Механизм масштабных инвестиционных проектов в Архангельской области будут использовать для обеспечения жильем детей-сирот и "переселенцев" из аварийных домов. Соответствующий закон недавно принял региональный парламент.

Статус масштабного инвестпроекта и земельный участок без торгов смогут получить комплексные проекты по строительству жилых домов и объектов соцкультбыта. Главное условие - застройщик безвозмездно передает региону семь процентов общей площади нового жилья, которая должна составлять не менее 20 тысяч квадратных метров.

В Архангельской области свыше 52 тысяч человек живут в аварийных домах. Программа переселения работает, но не справляется с таким количеством ветхого жилфонда. Кроме того, в регионе ждут благоустроенного жилья около 2300 детей-сирот.