В Арктике будут развивать речной транспорт

Минвостокразвития России начало разработку плана мероприятий по расширению возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других рек Арктической зоны, сообщил представитель департамента развития инфраструктуры министерства Алексей Тихонов.

В этот план будут включены дноуглубительные работы, обустройство портопунктов и портов. Документ предполагается подготовить к 2022 году.

- Одному из прежних министров транспорта (не буду называть его фамилию) я сказал, что необходимо уделять внимание речному транспорту, иначе он может погибнуть, - отметил президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев. - В ответ услышал следующее: "В начале ХХ века у нас был главным гужевой транспорт. В тридцатые-пятидесятые годы речники построили очень много флота и выполнили ту задачу, которая перед ними стояла. А сейчас мы построили очень много автомобильных и железных дорог, имеем профицит вагонного парка. Мы можем выполнять все транспортные задачи с их помощью".

Результат такой политики закономерен. Сегодня наблюдается сокращение числа судов на арктических реках. Средний возраст судов, работающих на внутренних водных путях Северо-Запада, составляет 40 лет для сухогрузов и 44 года для наливного флота, отметил директор Северо-Западного филиала Российского речного регистра Владимир Алипа. Одна из основных причин в том, что пароходства не имеют достаточных средств, чтобы заниматься обновлением флота. Сколько лет он может продержаться, сказать сегодня не может никто. За последние пять лет перевозка грузов по внутренним водным путям (ВВП) сократилась более чем на 18 процентов. Это связано с инфраструктурными ограничениями и низкой пропускной способностью на целом ряде участков. Только 40 процентов ВВП имеют освещаемую и светоотражающую обстановку, позволяющую судам работать круглосуточно. При этом без навигационного ограждения и гарантированных габаритов в северных бассейнах эксплуатируется порядка 55 процентов, в центральных - 50 процентов и в сибирских - 47 процентов ВВП. Кроме того, судовладельцы сегодня вынуждены загружать свой флот на 30-40 процентов, что приводит к простою судов и значительному увеличению рейсооборота.

Однако сегодня экономические реалии заставляют обращать внимание на значимость речного судоходства. Участие речных перевозчиков позволило обеспечить масштабное строительство крупных индустриальных объектов в Обской губе, таких как "Ямал СПГ", "Новый Порт". Без речников была бы невозможна реализация проекта "Арктик СПГ-2". Внутренние водные пути обеспечивают транспортные и экономические связи более 60 регионов. При этом 78 процентов водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, обеспечивая северный завоз. Более 13 тысяч километров ВВП входят в Арктическую зону, подчеркнул первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин.

Одной из главных проблем в развитии внутреннего водного транспорта остается то, что у реки нет одного хозяина

- Речной флот предоставляет возможность перевозки уникальных крупногабаритных тяжеловесных грузов, без которых подобные проекты не могут обойтись, - добавил генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов. - Внутренний водный транспорт оказывает значительно меньшее воздействие на экологию в сравнении с другими видами транспорта, при этом имея низкую энергоемкость и стоимость перевозок, особенно в труднодоступных районах. По результатам анализа, который выполнял Евросоюз, нагрузка на окружающую среду при использовании ВВТ более чем в три раза ниже, чем при работе железнодорожного транспорта, и в семь раз - автомобильного.

Одной из главных проблем в развитии внутреннего водного транспорта остается то, что у реки нет одного хозяина. По мнению директора "ОСК" Алексея Рахманова, необходимо создать единую дирекцию управления внутренними водными путями. Кроме того, не следует бояться амбициозных проектов, связанных с речными перевозками. Например, стоит задуматься о том, чтобы организовать круглогодичную речную навигацию в рамках транспортного коридора "Юг - Север" и провести глобальное обновление гидротехнических сооружений. Также необходимо развивать портово-перевалочную инфраструктуру и восстанавливать переправы, позволяющие двигаться по рекам не только "вдоль", но и "поперек".

- Если удастся реализовать все эти меры, то на реки может вернуться до 600 миллионов тонн грузов, - подчеркнул Алексей Рахманов.

Речники надеются, что накопленные за десятилетия проблемы ВВП поможет решить национальный проект "Внутренний водный транспорт", который сегодня разрабатывает Минтранс России. Как сообщил замглавы министерства Александр Пошивай, под контролем первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова продолжается разработка "Транспортной стратегии РФ", которая будет включать все элементы концепции развития водного транспорта.