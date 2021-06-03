В Петербурге суд закрыл дело о взрыве на ледоколе "Иван Папанин"

Закрыто уголовное дело в отношении работника "Адмиралтейских верфей" Сергея Гурцева, который обвинялся в нарушении правил безопасности, что привело к ЧП на строящемся ледоколе "Иван Папанин". Такое постановление вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Напомним, 15 июня 2020 года на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин", строящемся на заводе "Адмиралтейские верфи", произошел взрыв газа. Два человека были госпитализированы с ожогами 52 и 63 процентов поверхности тела. Один из них спустя несколько дней скончался.

В отношении мастера Сергея Гурцева было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствие полагало, что он должен был проконтролировать соблюдение работниками техники безопасности.

Однако, как сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, представители потерпевших заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым и возмещением причиненного вреда. В результате суд прекратил уголовное преследование в отношении Сергея Гурцева в связи с примирением сторон