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03.06.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали карманника, обокравшего писателя Пелевина

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

32-летний петербургский писатель Александр Пелевин стал жертвой "ласкового карманника".

Лауреатом "Нацбеста-2021" стал Александр Пелевин

29 мая Александр Пелевин получил главную литературную премию Петербурга "Национальный бестселлер" за свой роман "Покров-17". Он отмечал это событие с друзьями в одном из баров на улице Некрасова и, в принципе, не очень удивился, когда незнакомый молодой человек бросился к нему с объятиями. Однако тот оказался не поклонником писательского таланта, а обычным карманником, и в ходе теплых приветствий вынул у Пелевина из кармана телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 30 мая Александр Пелевин обратился с заявлением в полицию, а 2 июня был задержан подозреваемый - 22-летний приезжий из среднеазиатского государства. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". В полиции считают, что таким образом гость города промышлял регулярно.

Украденное вернуть не удалось, но Александр Пелевин без телефона не остался: по его словам, средства но новый аппарат ему выделил Союз охраны психического здоровья.

Сам писатель на своей странице в соцсетях подытожил: "История с похищением телефона вышла скорее смешной и поучительной, чем грустной". Он выразил благодарность отделу по борьбе с карманными кражами и призвал всех в подобных случаях не стесняться писать заявление в полицию. В качестве благодарности Александр Пелевин подарил сотрудникам МВД свою книжку с автографом.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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