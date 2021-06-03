Вологодские поисковики нашли родных пропавшего без вести фронтовика

Поисковый отряд "Старая гвардия" обнаружил в Ленинградской области останки бойца. При нем были справка и подписная ложка. В течение одного часа обнаружились и родственники.

Раскопки проходили в урочище Поречье Кировского района. В бумаге хорошо сохранились данные солдата. Это Михаил Иванович Памятов, 1911 года рождения, выходец из деревни Афонинская Харовского района. Вологодские поисковики объявили розыск родственников.

И они сразу же отозвались. Оказалось, что после Великой Отечественной войны Михаила Памятова разыскивал его отец. Но безрезультатно. Боец был признан пропавшим без вести.

Вологодское объединение поисковиков на своей странице в соцсети сообщило, что Памятов Михаил Иванович поедет домой спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И обретет покой рядом с дочерью, на кладбище в деревне Шевница Харовского района. 19 июня в последний путь его проводят внучка и внук.