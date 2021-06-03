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03.06.2021 11:53
Рубрика: Происшествия

На Кубани поезд после ДТП протащил машину 20 метров

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба "Кубань-СПАС" Фото: Пресс-служба "Кубань-СПАС"
Фото: Пресс-служба "Кубань-СПАС"

На Кубани в поселке Дивном Успенского района локомотив сбил заехавший на железнодорожные пути автомобиль. Управлявшая машиной женщина чудом осталась жива, но получила травмы, сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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ДТП произошло днем 2 июня, но информация о нем стала известна только сейчас. Женщина за рулем Hyundai Creta выехала на железнодорожные пути и столкнулась с локомотивом. Во время торможения состав тащил покореженную иномарку около 20 метров.

На место ЧП оперативно приехала бригада скорой помощи и доставила пострадавшую женщину в больницу. О тяжести травм не сообщается.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Армавирского отряда "Кубань-СПАС" сначала отключили аккумулятор покореженной машины, чтобы не получить удара током, а затем с помощью гидравлического инструмента извлекли автомобиль из-под локомотива.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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