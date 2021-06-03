На Кубани поезд после ДТП протащил машину 20 метров

На Кубани в поселке Дивном Успенского района локомотив сбил заехавший на железнодорожные пути автомобиль. Управлявшая машиной женщина чудом осталась жива, но получила травмы, сообщили в пресс-службе "Кубань-СПАС".

ДТП произошло днем 2 июня, но информация о нем стала известна только сейчас. Женщина за рулем Hyundai Creta выехала на железнодорожные пути и столкнулась с локомотивом. Во время торможения состав тащил покореженную иномарку около 20 метров.

На место ЧП оперативно приехала бригада скорой помощи и доставила пострадавшую женщину в больницу. О тяжести травм не сообщается.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Армавирского отряда "Кубань-СПАС" сначала отключили аккумулятор покореженной машины, чтобы не получить удара током, а затем с помощью гидравлического инструмента извлекли автомобиль из-под локомотива.